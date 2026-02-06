Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước

Chiều 6-2, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đi thăm, chúc tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, chúc tết đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại nhà riêng đồng chí Huỳnh Đảm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí và gia đình.

Lãnh đạo TPHCM đi thăm, chúc tết Bính Ngọ 2026. Thực hiện: VĂN MINH

Đoàn đại biểu đã trò chuyện, lắng nghe những lời tâm huyết từ đồng chí Huỳnh Đảm về phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để xây dựng đất nước và TPHCM ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến thăm, chúc tết đồng chí Huỳnh Đảm. Ảnh: VĂN MINH

Trân trọng cảm ơn những lời tâm huyết của đồng chí Huỳnh Đảm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí và gia đình luôn vui khỏe.

Đồng thời bày tỏ mong muốn, đồng chí Huỳnh Đảm tiếp tục đóng góp, cống hiến tâm huyết, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM và đất nước, nhất là đóng góp vào sự xây dựng, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đến thăm, tặng quà tết đến gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn cũng đến thăm, chúc tết gia đình cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đoàn công tác đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Đồng thời, dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện với gia đình cố kiến trúc sư.



Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm, chúc tết Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM.

Đoàn cũng đến thăm Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Hòa thượng Thích Giác Toàn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết Thượng tọa Thích Thanh Phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại mỗi nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi lời thăm hỏi sức khỏe, lời chúc đến Trưởng lão Hòa thượng, Hòa thượng và các Thượng tọa năm mới an lành, hạnh phúc.

