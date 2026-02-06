Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà tết tại Khánh Hòa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 6-2, tại Khánh Hòa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc tết và trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại Cụm Công nghiệp Diên Phú (xã Diên Điền), đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã trao 210 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân vùng bị lũ lụt và công nhân lao động; mỗi suất quà trị giá 2,3 triệu đồng (gồm túi quà tết và 2 triệu đồng tiền mặt).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khánh Hòa

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 50 suất quà (1,3 triệu đồng/suất); Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tặng 75 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Khánh Hòa và Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa mỗi đơn vị hỗ trợ 500 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa để chăm lo tết cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Cùng ngày, tại xã Ninh Hải và Vĩnh Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc tết và trao 43 suất quà cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi đời sống người dân, chia sẻ khó khăn và đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được đón tết đầm ấm, an toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng thăm, tặng quà tết tại Khánh Hòa

Trước đó, chiều 5-2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã đến thăm, tặng quà tết cho người có công và cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đồng thời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn

HIẾU GIANG