EVNCPC trao quà tết tại xã vùng cao Trà Vân

Ngày 6-2, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trà Vân (xã Trà Vân, TP Đà Nẵng), Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Thắp sáng vùng cao - Xuân yêu thương” năm 2026.

Ban tổ chức trao học bổng cho các em học sinh tại chương trình “Thắp sáng vùng cao - Xuân yêu thương” năm 2026

Tại chương trình, EVNCPC đã bàn giao công trình chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tặng quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động trong kế hoạch an sinh xã hội, tri ân khách hàng của EVNCPC, hướng tới các địa phương vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần cải thiện hạ tầng dân sinh và hỗ trợ giáo dục cơ sở.

Tham dự chương trình có ông Ngô Tấn Cư, Tổng Giám đốc EVNCPC; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng; lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng cùng đại diện chính quyền địa phương, các trường học và đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện chương trình.

Nhiều phần quà được trao đến các em học sinh xã vùng cao Trà Vân

Trong khuôn khổ chương trình, EVNCPC đã hỗ trợ khảo sát, lắp đặt 30 trụ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại các tuyến đường dân sinh của xã Trà Vân với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Công trình do đoàn viên thanh niên EVNCPC và Công ty Điện lực Đà Nẵng trực tiếp triển khai từ đầu năm 2026.

Hệ thống chiếu sáng mới không chỉ cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt về đêm của người dân, nâng cao mức độ an toàn tại khu dân cư, mà còn góp phần thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo trong chiếu sáng công cộng.

Tổng giá trị công trình và các phần hỗ trợ tại chương trình hơn 250 triệu đồng



Dịp này, EVNCPC đã trao 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị đón tết.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cùng đại diện gia đình Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng 100 phần quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền 100 triệu đồng. Tổng giá trị công trình và các phần hỗ trợ tại chương trình hơn 250 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Văn Cẩn, Bí thư Đảng ủy xã Trà Vân đánh giá cao sự hỗ trợ của EVNCPC cũng như Sở GD - ĐT TP Đà Nẵng đã hỗ trợ công trình chiếu sáng và các phần quà mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời bổ sung hạ tầng dân sinh, tiếp sức cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên lên trong cuộc sống và học tập.

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên, EVNCPC tiếp tục duy trì các hoạt động vì cộng đồng, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như hạ tầng điện, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng…, qua đó thể hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

PHẠM NGA