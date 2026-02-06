Sống xứng đáng với bậc tiền nhân đã hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc gửi gắm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu tiếp tục phấn đấu, nỗ lực công tác, sống, chiến đấu và lao động để tri ân, xứng đáng với các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Ngày 6-2, đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác của lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang. Thực hiện: VĂN MINH

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Đến thăm và chúc tết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Chia sẻ về giá trị thiêng liêng của vùng đất Côn Đảo với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, được công tác tại Côn Đảo vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự, tự hào.

Lãnh đạo TPHCM tặng quà tết đến cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: VĂN MINH

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ niềm tin yêu đối với các lực lượng vũ trang ở đặc khu Côn Đảo và mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Những phần quà tết được lãnh đạo TPHCM trao đến cán bộ, chiến sĩ tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng gửi gắm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó đồng hành với bà con ngư dân, giáo dục tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ xa, từ sớm ở trong lòng thế hệ trẻ.

Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ khỏe về tinh thần, mạnh về thể chất, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và nhân dân giao phó.

VĂN MINH