Ngày 6-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” năm 2026, nhằm chăm lo các hộ gia đình khó khăn, hộ chính sách, người yếu thế trên địa bàn đặc khu. Dịp này, lãnh đạo TPHCM đến dự, thăm hỏi và tặng quà cho người dân, học sinh.

Xuân đoàn kết, tết nghĩa tình quân - dân ở đặc khu Côn Đảo. Thực hiện: VĂN MINH

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, tặng quà đến bà con ở đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Dũng cho biết tổng nguồn kinh phí chăm lo tết năm nay gần 3 tỷ đồng. Trong đó, ban tổ chức tiếp nhận hơn 1,3 tỷ đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đơn vị đồng hành để chăm lo cho người dân; đồng thời trao tặng 1.000 phần quà tết (mỗi phần 1 triệu đồng) đến người dân và các em học sinh.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà tết đến người dân tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà tết đến các em học sinh tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Bên cạnh các hoạt động như góc phố ngày tết, trò chơi dân gian, bữa cơm đại đoàn kết, siêu thị 0 đồng, ban tổ chức còn gói 1.000 bánh tét tặng bà con và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đặc khu phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, hội thi, chăm lo tết cho người dân khó khăn, phụ nữ, trẻ em yếu thế, con công nhân lao động…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà tết đến người dân tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: VĂN MINH

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, thắm đượm nghĩa tình quân - dân; các tiết mục do cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các đoàn thể địa phương biểu diễn, tạo không khí gắn kết, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, đồng chí Lê Hoàng Hải và Thiếu tướng Trần Văn Trai tặng quà tết đến các em học sinh. Ảnh: VĂN MINH

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, hoạt động chăm lo tết năm nay được Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM triển khai trọng tâm, thực chất, toàn diện theo phương châm “Đoàn kết – trọn vẹn – nghĩa tình”, với tổng kinh phí tổ chức hơn 5.900 tỷ đồng.

Các em nhỏ tham gia ngày hội

Và tham gia biểu diễn văn nghệ. Ảnh: VĂN MINH

Chương trình “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” cấp thành phố được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, gắn với hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai theo tinh thần xuân đến với mọi nhà, tết đến với mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đặc khu Côn Đảo hỗ trợ người dân đến nhận quà tết. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với cấp thành phố, chương trình được tổ chức ở 168 xã, phường, đặc khu và đến tận khu dân cư để người dân vui xuân, đón tết.

Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” Tết Bình Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 6-2 đến ngày 13-2 tại các khu dân cư trên địa bàn TPHCM. Dự kiến tổ chức đồng loạt tại 168 khu dân cư và nhiều điểm mở rộng, thu hút hơn 200.000 lượt người tham dự. Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm trong cộng đồng dân cư mỗi dịp tết đến, xuân về. Thông qua ngày hội, vai trò làm chủ của nhân dân, tinh thần tự quản ở khu dân cư tiếp tục được củng cố và phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

