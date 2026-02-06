Thả nhiều động vật quý hiếm về tự nhiên

Các cơ quan chức năng vừa phối hợp thả thành công các cá thể động vật hoang dã tê tê Java, rái cá vuốt bé, khỉ, trăn, về môi trường tự nhiên ở tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 6-2, Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị này vừa phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) tổ chức thả 32 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trong đợt thả lần này, có 17 cá thể động vật hoang dã được chuyển giao từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam, bao gồm 12 cá thể tê tê Java và 5 cá thể rái cá vuốt bé.

Bên cạnh đó, 15 cá thể động vật hoang dã đang được chăm sóc, cứu hộ tại Vườn quốc gia Vũ Quang cũng được đưa trở lại môi trường tự nhiên, gồm: 4 cá thể khỉ đuôi lợn, 5 cá thể khỉ vàng, 4 cá thể trăn đất và 2 cá thể tê tê Java.

Trước khi thả, toàn bộ cá thể động vật đã được trải qua quy trình chăm sóc tổng thể nghiêm ngặt nhằm đảm bảo động vật có đủ khả năng thích nghi và sinh tồn khi quay trở lại môi trường tự nhiên.

Song song với công tác cứu hộ, các đơn vị chuyên môn cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng địa điểm thả, lựa chọn khu vực có điều kiện phù hợp về sinh cảnh, nguồn thức ăn tự nhiên cũng như mức độ đảm bảo an toàn cho động vật sau khi trở về với tự nhiên...

Các hoạt động phối hợp thả động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Vũ Quang góp phần quan trọng trong nỗ lực phục hồi các quần thể loài nguy cấp, quý hiếm ngoài tự nhiên.

Tê tê Java (Manis javanica) và rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) đều được xếp vào danh sách Cực kỳ Nguy cấp (CR) theo Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm IB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT của pháp luật Việt Nam về quản lý động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Cả hai loài đều được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam và nằm trong Phụ lục I của Công ước CITES, nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán thương mại quốc tế. Các hành vi săn bắt, vận chuyển và buôn bán trái phép các loài này đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

