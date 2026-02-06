TPHCM họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu dự chương trình họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự họp mặt có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng khoảng 1.000 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài…

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin đến người Việt Nam ở nước ngoài về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM năm 2025, với nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đó có sự đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được giao lưu cùng đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hiện nay có khoảng 2,8 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với thành phố. Chủ tịch UBND đánh giá đây là một nguồn lực quý báu về tri thức, kinh nghiệm quản lý, công nghệ, tài chính và mạng lưới kết nối quốc tế.

Thực tiễn cho thấy, kiều bào đã và đang đóng góp tích cực cho thành phố thông qua đầu tư, kinh doanh, chuyển giao tri thức, phản biện chính sách cũng như tham gia trong nhiều lĩnh vực thiết yếu như quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Riêng năm 2025, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt hơn 10,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước. Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, kiều hối thể hiện niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với môi trường đầu tư và năng lực điều hành của chính quyền thành phố.

“Chúng tôi xem kiều hối là “dòng vốn niềm tin”, nguồn lực mềm đặc biệt quan trọng, phản ánh uy tín quản trị, tính minh bạch trong điều hành và sức hấp dẫn dài hạn của thành phố trên bản đồ đầu tư quốc tế” - đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu -

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố xác định nhất quán quan điểm xác định người Việt Nam ở nước ngoài là chủ thể đồng hành phát triển, là đối tác chiến lược lâu dài và là những người cùng kiến tạo tương lai thành phố.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của đồng bào ta ở nước ngoài thông qua việc tham gia tư vấn, phản biện, hiến kế chính sách; đầu tư, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó là kết nối thành phố với các trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và mạng lưới thị trường toàn cầu. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, mỗi ý tưởng, mỗi sáng kiến, mỗi dự án chính là những viên gạch góp phần xây dựng thành phố ngày mai phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn.

Năm 2026 là năm đầu tiên TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị - kiến tạo phát triển, nâng cao năng lực thực thi, phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt hai con số, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại hàng đầu Đông Nam Á và đến năm 2045 nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao khen thưởng đến các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM cam kết thành phố sẽ luôn là mái nhà chung, nơi mọi người Việt Nam, dù ở bất cứ đâu trên thế giới đều có thể trở về, đầu tư, cống hiến và tự hào gọi là quê hương của mình. Lãnh đạo TPHCM tin tưởng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục đồng hành, chung sức, chung lòng vì sự phát triển của thành phố và quê hương đất nước.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM trân trọng cảm ơn tình cảm, sự gắn bó và những đóng góp quý báu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào và gia đình một năm mới mạnh khỏe - hạnh phúc - thành công. Chúc cho tình cảm giữa kiều bào và thành phố ngày càng bền chặt, cùng chung khát vọng xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình và thịnh vượng, vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Các đại biểu tham quan gian hàng tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM tặng bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố năm 2025.

Tham dự chương trình, các đại biểu hòa cùng không gian tết cổ truyền của dân tộc, các loại hình nghệ thuật; tham quan các sản phẩm tại các gian hàng của doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố… Các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi đón tết tại TPHCM và tự hào về sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ của thành phố. Chia sẻ về quá trình trở về TPHCM lập nghiệp, GS-TS Võ Văn Tới, người Việt Nam tại Hoa Kỳ vui vẻ nói, với ông, mỗi ngày sống tại TPHCM là một ngày vui, một ngày hạnh phúc. “Do đó tôi kính mong quý vị kiều bào mạnh dạn trở về đóng góp vào sự phát triển thành phố này”, GS-TS Võ Văn Tới nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu dự chương trình

Đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu tại chương trình

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

NGÔ BÌNH