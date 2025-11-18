Chủ tịch nước Lương Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Gò Nổi

Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động trước những tổn thất do thiên tai mà nhân dân xã Gò Nổi và nhiều địa phương trên cả nước vừa trải qua. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các lực lượng tuyến đầu đã không quản hiểm nguy, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc là cội nguồn sức mạnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh: chính từ truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng lòng của toàn dân và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ với GDP bình quân đầu người gần 5.000 USD, trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại hàng đầu.

Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu chiến lược: trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại ngày hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gò Nổi, đặc biệt là 17 thôn trên địa bàn, trong đó có thôn Bảo An, Chủ tịch nước đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, tăng cường dân chủ ở cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong mọi kế hoạch phát triển. Đồng thời, cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất – tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước cũng lưu ý địa phương cần đẩy mạnh các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Hiện thu nhập của người dân xã Gò Nổi còn thấp hơn mặt bằng chung cả nước, do đó cần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Hỗ trợ đồng bào TP Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chia sẻ tại Ngày hội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, thời gian qua, thiên tai, bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên cả nước. Hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương; hàng chục nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng; hàng nghìn hécta hoa màu, cây trồng, vật nuôi bị cuốn trôi. Thiệt hại sơ bộ ước tính lên tới khoảng 40.000 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Đảng, Nhà nước đã và đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã được chỉ đạo xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó thiên tai sát thực tế; ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác nâng cấp đê điều, chống ngập đô thị, phòng chống sạt lở vùng núi. Đồng thời, khuyến khích người dân vùng trũng, vùng thường xuyên ngập úng xây dựng nhà nổi, nhà sàn hoặc nhà trên sàn bê tông để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Chủ tịch nước cũng thông tin, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt ngày 11-11-2025 do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, Bộ Chính trị đã thống nhất giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ người dân sau bão lũ, như: hỗ trợ xây nhà mới với trường hợp nhà bị sập; hỗ trợ sửa chữa đối với nhà tốc mái, hư hỏng một phần; đặc biệt là không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước trong mọi tình huống. Các nhiệm vụ này phải hoàn tất trước ngày 15-12-2025.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà cho bà con khó khăn, người dân chính sách của thôn Bảo An. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhắc lại hình ảnh lịch sử năm 1960 khi Bác Hồ bắt nhịp bài hát “Kết đoàn” trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định: “Với truyền thống kiên cường, nhân ái, tinh thần đoàn kết được hun đúc và gìn giữ qua nhiều thế hệ, tôi tin tưởng 17 thôn của xã Gò Nổi sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu, thôn xóm văn minh, an toàn, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Gò Nổi đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2030”.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đến thăm, tặng quà và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngôn (105 tuổi), trú tại thôn Bảo An – người có chồng và con gái đều là liệt sĩ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước sẽ luôn thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục chăm lo chu đáo các gia đình có công với cách mạng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bí thư Thành uỷ Lê Ngọc Quang ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Ngôn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng ngày, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu và Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, nơi yên nghỉ của hơn 5.000 liệt sĩ, trong đó có hàng trăm mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính và nhiều phần mộ của Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đoàn công tác dâng hương dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng đốc Hoàng Diệu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện bàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chủ tịch nước thắp hương các phần mộ anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương, địa phương thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả vì độc lập – tự do của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

