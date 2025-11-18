Người phụ nữ nhặt 150 triệu đồng liền tìm trả cho người đánh rơi

Nhặt được túi tiền 150 triệu đồng và căn cước công dân trên đường, chị Lê Thị Tố Loan đã mang đến Công an phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) trình báo để tìm và trả lại người đánh rơi.

Chị Loan trao trả 150 triệu đồng cho người đánh mất trước sự chứng kiến của công an

Ngày 18-11, Công an phường Đồng Hới đã tổ chức cho người nhặt được 150 triệu đồng trên đường Tố Hữu, phường Đồng Hới, trả cho người đánh mất.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17-11, chị Lê Thị Tố Loan (sinh năm 1987, trú TDP 9 Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một túi nilon màu xanh rơi giữa đường.

Kiểm tra bên trong, chị Loan thấy có 150.000.000 đồng tiền mặt và một căn cước công dân, nên đã mang toàn bộ số tài sản đến Công an phường Đồng Hới trình báo để tìm người đánh rơi.

Công an phường Đồng Hới xác minh chủ sở hữu là ông Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1978, trú Tổ dân phố Đức Thuỷ, phường Đồng Hới) và mời ông đến trụ sở nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an phường, dưới sự chứng kiến của trực ban Công an phường, chị Loan đã trao trả đầy đủ số tiền và giấy tờ cho ông Hùng.

MINH PHONG