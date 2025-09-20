Chú trọng rà soát công tác sử dụng tài nguyên, đất đai, tài sản công

Ngày 19-9, tại Nhà Quốc hội, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể lần thứ 7, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã thẩm tra báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Sau khi nghe Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ, các ý kiến tại phiên họp đánh giá cao công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật của Chính phủ và nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Quốc hội đã một số lần giao quyền cho Chính phủ được chủ động thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn vốn thuộc thẩm quyền của Quốc hội để Chính phủ có thể chủ động, linh hoạt, kịp thời ứng phó với những thay đổi, biến động của tình hình trong nước và thế giới, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế. Đây là việc chưa từng có tiền lệ.

Song với tinh thần trách nhiệm cao, ý thức chủ động, sáng tạo, Chính phủ đã nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, từng bước đưa đất nước vượt qua các giai đoạn khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ này, cả trong phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thống nhất cao với các kết quả đạt được trong các lĩnh vực điều hành được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên, các ý kiến đề nghị Chính phủ lưu ý và làm rõ thêm tình trạng thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách (như ước thực hiện thu, chi, lập dự toán không sát thực tế, việc điều chỉnh, hủy dự toán, chuyển nguồn cuối năm còn lớn; giải ngân vốn đầu tư công đã cải thiện song vẫn chưa đạt yêu cầu ở một số đơn vị, bộ, ngành, một số dự án cụ thể; nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn còn ở một số địa phương; tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm)…

Đặc biệt, cần chú trọng rà soát công tác sử dụng tài nguyên, đất đai, quản lý tài sản công trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu, chỉ đạo của Đảng, bảo đảm tổ chức khoa học, hoạt động hiệu quả.

Tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để triển khai phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền triệt để cho địa phương; đồng thời có cơ chế giám sát, hướng dẫn và bổ sung các nguồn lực cần thiết để địa phương có thể thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá về những khó khăn, thách thức đặt ra trong quản lý kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay và các năm tiếp theo, trên cơ sở đó xây dựng định hướng khái quát, phù hợp hơn.

* Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

ANH THƯ