TPHCM thành lập tổ công tác rà soát khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng Tổ Công tác rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024 của Quốc hội.

Khu đô thị tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất (Tổ công tác).

Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 171 và Nghị định số 75/2025.

Theo quyết định, Tổ công tác do Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng. Các tổ phó gồm có: ông Nguyễn Thái Sinh, Phó Giám đốc Sở NN-MT; bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở NN-MT; ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Tổ công tác gồm các thành viên: ông Phạm Văn Rậm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; ông Lê Quang Đạo, Đại tá, Phó Giám đốc Công an Thành phố; ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương; các Chủ tịch UBND phường, xã và đặc khu nơi có dự án thí điểm.

Tổ trưởng Tổ Công tác có trách nhiệm triệu tập cuộc họp Tổ công tác hoặc lấy ý kiến các thành viên trong tổ bằng văn bản về các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục. Đồng thời, chịu trách nhiệm đánh giá các điều kiện, tiêu chí khi lập danh mục, gồm: sự phù hợp của khu đất, thửa đất thực hiện dự án với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê; tổng diện tích đất ở trong các dự án thí điểm không vượt quá 30% của phần diện tích đất ở tăng thêm trong kỳ quy hoạch theo phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất, khu đất thực hiện dự án thí điểm phải không thuộc danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất được HĐND TPHCM thông qua theo quy định tại khoản 5 Điều 72 của Luật Đất đai.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá của Tổ công tác, Tổ trưởng chỉ đạo Sở NN-MT tổng hợp, lập danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm và hoàn thiện hồ sơ trình UBND TPHCM, HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết ban hành danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Sau khi HĐND thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm mà còn có tổ chức kinh doanh bất động sản đề xuất các khu đất đáp ứng quy định, Tổ trưởng tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá để đề xuất bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm.

Trước đó, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản ý kiến về rà soát quy hoạch xây dựng đối với 442 vị trí, khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm phát triển nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171.

THANH HIỀN