Sở NN-MT TPHCM hướng dẫn đăng ký dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực đất đai

Sáng 26-9, tại Hội trường Khối vận xã Phú Giáo, Sở NN-MT TPHCM đã tổ chức chương trình trợ giúp pháp lý lưu động và hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai năm 2025 cho các xã Phước Hòa, Phước Thành và Phú Giáo (TPHCM).

Tại chương trình, các đại biểu được phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai; hướng dẫn kỹ thuật đo đạc, bản đồ; các thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thủ tục tách thửa đất và đo vẽ bản đồ địa chính.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM hướng dẫn cách tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: NGUYỄN MINH

Cùng đó, cán bộ chuyên môn đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân cách tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tư vấn, giải thích các nội dung còn vướng mắc trong quá trình sử dụng đất; hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa cũng như các loại hồ sơ phi địa giới...

Chương trình được tổ chức nhằm lắng nghe những vướng mắc, kịp thời tháo gỡ khó khăn thực tế, giúp người dân hiểu rõ hơn về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

XUÂN TRUNG - QUANG MINH

