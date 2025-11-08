Chương trình nghệ thuật "TPHCM - nơi hội tụ những dòng sông"

Tối 8-11, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “TPHCM - nơi hội tụ những dòng sông”.

Chương trình nghệ thuật mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả

Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM; lãnh đạo Lữ đoàn 171, Hải đoàn 129, Hải đoàn Biên phòng 18 cùng đông đảo chiến sĩ và người dân địa phương. Đêm diễn là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình "Những ngày Văn học, nghệ thuật TPHCM".

Khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật

Với hơn 150 nghệ sĩ, diễn viên tham gia, chương trình được dàn dựng công phu qua ba phần: “Dòng sông ký ức”, “Tình ca trên sóng” và “Tổ quốc nhìn từ biển”.

Mỗi phần là một mạch cảm xúc, từ hoài niệm về dòng sông ký ức, niềm tự hào về biển trời Tổ quốc và đến khát vọng vươn ra thế giới của thành phố mang tên Bác.

Tiết mục ca cổ "Nơi những dòng sông hội tụ" do NSND Thanh Ngân và nhóm múa thể hiện

Khán giả được thưởng thức những tiết mục như: “Dòng sông ký ức” (Vũ Thắng Lợi), “Nơi hội tụ những dòng sông” (NSND Thanh Ngân), “Bài ca 50 năm Văn học Nghệ thuật TPHCM”, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ Phương Thanh, Dương Quốc Hưng, Quốc Đại, nhóm MTV, Lạc Việt, Mai Trắng…

Tiết mục múa "Niềm vui xóm biển" tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, cho biết, chương trình không chỉ là hoạt động giới thiệu các thành tựu văn học nghệ thuật của thành phố 50 năm qua, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ nghệ sĩ, những người đã miệt mài cống hiến, giữ gìn và thắp sáng ngọn lửa văn học nghệ thuật TPHCM suốt nửa thế kỷ qua.

TRÚC GIANG