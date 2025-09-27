Chuông vàng vọng cổ 2025: Làn gió trẻ thổi bừng sức sống mới

NSND Quế Trân và NS Nguyễn Văn Hợp trong tiết mục ca cảnh "Sáng đèn - Những trang sử Lạc Hồng". Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, lọt vào đêm thi chung kết xếp hạng năm nay đều là những gương mặt trẻ, thậm chí là rất trẻ, gồm: Lê Thị Hà Như (sinh năm 2006, Vĩnh Long), Vương Quan Trí (sinh năm 2009, An Giang) và Đặng Thị Thùy Dương (sinh năm 1993, TPHCM).

Sau 3 đêm thi chung kết trước đó, cả 3 thí sinh đều thể hiện chất giọng xuất sắc. Thí sinh Lê Thị Hà Như đã bất ngờ đột phá với vai diễn trong trích đoạn cải lương Con gái chị Hằng (tác giả Hà Triều - Hoa Phượng), nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo chuyên môn và đạt số điểm cao nhất (99,40 điểm). Vai diễn của Hà Như có sự hỗ trợ biểu diễn của NSƯT Thu Vân, nghệ sĩ Thy Nhung, Phạm Vũ Thành. Trong khi đó, thí sinh Đặng Thị Thùy Dương đã thể hiện ưu thế về diễn xuất, thoại hay, giọng tốt, nhịp chắc, gây ấn tượng với phần thể hiện vai Thanh trong trích đoạn cải lương Tấm lòng của biển (Hà Triều - Hoa Phượng), đạt số điểm 99,05 điểm. Vai Thanh của Thùy Dương được huấn luyện viên NSND Hồ Ngọc Trinh chọn theo kiểu “đo ni đóng giày” cho thí sinh nên phù hợp sở trường, phát huy được lợi thế.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Vương Quan Trí (16 tuổi), tuy có năng khiếu về giọng ca nhưng chưa đạt được độ mùi cần thiết của các bài bản vọng cổ khi thể hiện vai Sang trong trích đoạn cải lương Lá sầu riêng (NSND Kim Cương). Vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nên thí sinh khá vụng trong thể hiện nhân vật, vậy nên chỉ nhận được 98,60 điểm, là thí sinh thứ 3 được chọn vào đêm thi cuối.

Chuẩn bị cho đêm chung kết xếp hạng và trao giải thi cuộc thi, những ngày qua, cả 3 thí sinh đều cố gắng khắc phục nhược điểm để có thể tỏa sáng trong đêm thi quyết định. Các bạn trẻ sẽ thi diễn các trích đoạn cải lương kinh điển: Đêm trước ngày hoàng đạo (Võ Tử Uyên), Thượng Dương hoàng hậu (Quốc Khánh), Khí tiết Trần Bình Trọng (Dương Linh - Huỳnh Minh Nhị), với sự trợ diễn của các huấn luyện viên: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm, NSƯT Ngọc Đợi và nhiều nghệ sĩ sân khấu cải lương chuyên nghiệp.

Ai sẽ là người đủ thực lực, tự tin, bản lĩnh và cả sự may mắn để rinh giải thưởng cao quý Chuông Vàng? Đông đảo khán giả đang theo dõi cuộc thi, chờ đợi thời khắc bứt phá của các thí sinh trong đêm thi 28-9, để tìm ra được gương mặt trẻ tài năng đăng quang và nhận giải thưởng giá trị của Chuông Vàng năm 2025.

THÚY BÌNH