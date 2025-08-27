Y tế - Sức khỏe

Chuyển cơ quan điều tra vụ sai phạm cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh

Ngày 27-8, thông tin từ Thanh tra TP Cần Thơ cho biết đã có công văn gửi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp thông báo chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra liên quan đến hoạt động cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trước đó, vào tháng 6-2025, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (trước đây) đã có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (trước đây) về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề; giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, do thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp (sáp nhập Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ) nên Thanh tra TP Cần Thơ đã tiếp tục xử lý vụ việc và kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra.

Các nội dung kiến nghị chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra gồm: Trung tâm Y tế, Trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành nhưng không tổ chức thực hành đối với 363 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; có 45 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với 512 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định, có dấu hiệu tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP Cần Thơ còn kiến nghị làm rõ việc các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế Sóc Trăng (trước đây) thanh toán tiền làm thêm giờ, thanh toán tiền khen thưởng với số tiền gần 700 triệu đồng để hỗ trợ cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký, bộ phận giúp việc... có dấu hiệu vi phạm quy định điểm c Khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

