Xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết Dengue tại Hà Tĩnh

Ngày 14-10, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, tại địa bàn thôn Phương Giai, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết Dengue.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh giám sát vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy tại thôn Phương Giai

Video: Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh giám sát vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy tại thôn Phương Giai, để phòng, chống dịch dịch sốt xuất huyết Dengue

Bệnh nhân mắc đầu tiên là N.T.T.H. (sinh năm 1991, trú tại thôn Phương Giai). Trước đó, ngày 9-10 bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, tự mua thuốc dùng ở nhà. Ngày 10-10, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh với các triệu chứng như trên, kèm theo có sốt 39 độ và được xét nghiệm với kết quả sốt xuất huyết Dengue NS1Ag dương tính.

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc sốt xuất huyết, ngày 13-10, lãnh đạo CDC Hà Tĩnh và đơn vị chuyên môn đã trực tiếp có mặt tại địa bàn, phối hợp với Trung tâm Y tế Kỳ Anh triển khai đồng bộ, cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.

CDC Hà Tĩnh phối hợp Trung tâm Y tế Kỳ Anh tiến hành phun thuốc diệt muỗi trưởng thành cho 90 hộ dân trong bán kính 200m tại khu vực nhà các bệnh nhân. Đồng thời, tiến hành điều tra các ca bệnh nghi ngờ sốt xuất huyết.

Đến nay, cơ quan chức năng phát hiện thêm 3 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới cũng tại thôn Phương Giai, nâng tổng số mắc sốt xuất huyết lên 4 trường hợp.

Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh làm việc, chỉ đạo công tác phòng chống dịch với Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Trạm Y tế Kỳ Bắc

Theo Giám đốc CDC Hà Tĩnh Nguyễn Chí Thanh, ngành y tế Hà Tĩnh và chính quyền địa phương đang tập trung toàn lực để khoanh vùng, không để dịch lan rộng, đồng thời thực hiện tốt công tác thu dung, khám và điều trị cho bệnh nhân.

