Chuyển đổi số phục vụ người bệnh

Bà Mùi cho biết, giờ chỉ cần dùng thẻ Căn cước công dân và quét khuôn mặt để xác thực danh tính, lấy thông tin đăng ký tại ki-ốt là đã hoàn tất quy trình đăng ký khám bệnh. Tất cả các khâu chưa đến 1 phút, rất tiện lợi.

Giảm chờ đợi, bớt phiền hà

Tương tự, ông Nguyễn Trọng An (61 tuổi, ngụ phường An Nhơn) cũng bày tỏ hài lòng khi không phải chen lấn, xếp hàng, chờ đợi lâu vì con trai ông ở nhà đã đăng ký khám qua tổng đài và nhận phiếu khám điện tử, đến BV ông chỉ đi việc lên thẳng phòng khám theo giờ hẹn mà không cần lấy số thứ tự tại quầy.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bằng ki-ốt tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)

Theo TS-BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, mỗi ngày BV tiếp nhận 4.000 lượt người bệnh đến khám chữa bệnh. Để đáp ứng yêu cầu và gia tăng sự hài lòng của người bệnh, BV đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác khám chữa bệnh như: triển khai bệnh án điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự và tài chính; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh... Đặc biệt, BV đã đưa vào sử dụng các ki-ốt tiếp nhận thông minh nhằm tiết giảm các quy trình trong khâu khám bệnh.

“Nếu như trước đây, người bệnh phải tốn nhiều bước để vào khám thì giờ đây với việc ứng dụng công nghệ nhận diện bằng vân tay có tích hợp thanh toán, người bệnh rút ngắn được thời gian chờ đợi từ 30-60 phút. Thậm chí, chỉ cần đăng ký lấy dấu vân tay một lần duy nhất và lần sau khám bệnh chỉ cần quét vân tay qua ki-ốt thông minh để vào thẳng phòng khám mà không cần xếp hàng”, TS-BS Nguyễn Hoàng Hải thông tin.

Tại BV Nhân dân 115 (TPHCM), bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Khám bệnh, cho biết, từ năm 2023 đã triển khai việc tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho toàn bộ người bệnh đến khám. Việc tích hợp giúp người bệnh giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi.

Người bệnh đến thăm khám chỉ cần đem điện thoại để quét mã QR và kiểm tra lịch sử khám chữa bệnh của mình bất cứ lúc nào và nhân viên y tế cũng tiết kiệm thời gian thu thập thông tin quá trình điều trị của người bệnh. Từ đó bác sĩ sẽ có kế hoạch điều trị phù hợp, BV sẽ sàng lọc bệnh tốt hơn, đúng người, đúng bệnh nhằm tăng hiệu quả điều trị.

Tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 ở Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều công nghệ hiện đại trong y tế như: giải pháp phân tích dữ liệu CT phát hiện sớm ung thư phổi, tim mạch với độ chính xác 98%, trả kết quả trong 1-2 phút; ứng dụng số giúp người dân quản lý hồ sơ sức khỏe mọi lúc, mọi nơi; công nghệ in 3D trong y học… Đặc biệt, Bộ Y tế sẽ giới thiệu công nghệ độc đáo “kính thực tế tăng cường Hololens” - cho phép bác sĩ tuyến dưới kết nối trực tiếp với chuyên gia theo thời gian thực, giúp xử trí chính xác và kịp thời. Công nghệ này giúp rút ngắn khoảng cách địa lý, giảm chuyển tuyến không cần thiết, đồng thời tạo điều kiện đào tạo lâm sàng trực tuyến. Thay vì đưa bệnh nhân đến với chuyên gia, công nghệ sẽ đưa chuyên gia đến với bệnh nhân.

Tiến tới tạo lập dữ liệu sức khỏe toàn dân

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngành y tế thành phố đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, từng bước xây dựng hệ thống y tế thông minh, nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. Nhiều cơ sở y tế đã triển khai tư vấn sức khỏe từ xa (telemedicine), kết nối bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở với chuyên gia tại các BV lớn.

Một số BV như: BV học Y Dược, Bình Dân, Ung bướu, Mắt, Nhân dân 115, Nguyễn Trãi, Nhân dân Gia Định, Tâm Anh, Gia An 115… cũng đã bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bước đầu đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong chẩn đoán và điều trị.

Bên cạnh đó, các BV cũng đã áp dụng các tiện ích số để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh như: hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, ki-ốt tra cứu thông tin bệnh nhân, ki-ốt đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt…; đồng thời phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% BV trên địa có bệnh án điện tử trong tháng 9 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe và tạo lập dữ liệu sức khỏe của người cao tuổi, học sinh... trong thời gian tới. Đây là nguồn dữ liệu mang ý nghĩa quan trọng giúp xác định mô hình sức khỏe và bệnh tật của người dân thành phố, từ đó làm cơ sở để ngành triển khai những chương trình quản lý sức khỏe chủ động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Dữ liệu sức khỏe của người dân sẽ được tích hợp trên ứng dụng Công dân số của TPHCM. Đặc biệt, năm 2025, ngành y tế thành phố đặt mục tiêu 95% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục đủ điều kiện cung cấp trực tuyến, 80% hồ sơ hành chính số hóa và hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID sẽ được áp dụng trên toàn TPHCM.

THÀNH AN