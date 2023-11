Chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng và khu quân sự phải thực hiện theo pháp luật về đất đai

Cuối buổi sáng 16-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, về công trình lưỡng dụng quy định tại điều 7 dự thảo luật, có ý kiến đề nghị chỉnh lý khoản 6 theo hướng bổ sung những quy định đặc thù trong quản lý, bảo vệ công trình lưỡng dụng khi sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng; rà soát nội dung điều này để bảo đảm chặt chẽ, khả thi.

Để bảo đảm khi áp dụng luật phù hợp với các đối tượng khác nhau sở hữu công trình dân sự có tính lưỡng dụng (sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân) và tránh chồng chéo trong các quy định của pháp luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý, khoản 2, điều 7 thành: “Cơ quan chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, dự án công trình dân sự có tính lưỡng dụng có trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng về tính lưỡng dụng của công trình trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự, cơ quan thẩm tra đề nghị chỉnh lý theo hướng: Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự sang mục đích khác (đối với các trường hợp không còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cần chuyển mục đích sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu dân sinh hoặc còn nhu cầu sử dụng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhưng nằm trong phạm vi thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Bộ Quốc phòng thống nhất bằng văn bản). Việc thu hồi đất đối với diện tích đất có công trình quốc phòng và khu quân sự được chuyển sang mục đích khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc quy định thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự (trong phạm vi Bộ Quốc phòng, vẫn sử dụng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng) được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở luật hóa các quy định của pháp luật về thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong quản lý, sử dụng tài sản công đã thực hiện ổn định.

Do đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ như dự thảo luật. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và cho rằng, dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua tại đợt 2 kỳ họp thứ 6.