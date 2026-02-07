Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, Nam bộ se lạnh về đêm

Từ đêm 7-2, Hà Nội trở rét và rét đậm từ ngày 8-2. Trong các đêm 8 và 9-2, TPHCM có thể se lạnh. Khoảng chiều 10-2, Nam bộ có mưa trái mùa.

Hà Nội vẫn xuất hiện sương mù ngày 7-2 trước khi có không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 7-2, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Bắc bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-22 độ C.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, trưa và chiều 7-2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng vùng núi khu Đông Bắc của Bắc bộ. Từ tối và đêm 7-2, sóng không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, tác động đến các nơi khác ở Bắc bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, từ đêm 7-2 đến ngày 9-2, do không khí lạnh mạnh tăng cường, Bắc bộ có mưa, mưa rào, độ ẩm cao, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Rét nhất vào ngày 8-2, có khả năng vừa mưa vừa rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Bắc Trung bộ 12-15 độ C. Hà Nội từ ngày 7-2 đến đêm 8-2 có mưa, mưa rào (ngày 8 và 9-2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 7-2 đến ngày 9-2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, vùng núi cao Bắc bộ cần đề phòng băng giá, mưa tuyết.

Nam bộ không chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh này, nhưng có khả năng nhiệt độ giảm nhẹ về đêm, cảm giác se lạnh vào các đêm 8 và 9-2. Thời tiết Nam bộ nhìn chung ổn định, ngày nắng. Riêng chiều 10-2 (Tết ông Công - ông Táo) có khả năng mưa trái mùa.

PHÚC VĂN