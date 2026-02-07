Khi đang làm nhiệm vụ, một nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong. Vụ việc xảy ra tại tuyến đường sắt qua tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 7-2, tại Km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm một người tử vong.

Nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu khách SE2 chạy hướng Nam – Bắc do ông L.H.T (ngụ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, khi đến khu vực trên đã xảy ra va chạm và tông ông N.V.P (ngụ thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), là nhân viên tuần đường thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đang làm nhiệm vụ trên tuyến. Hậu quả, ông N.V.P tử vong tại chỗ.

Đưa thi thể người gặp nạn về cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường sắt đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định.

TIẾN THẮNG