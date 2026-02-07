Xã hội

Nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong

SGGPO

Khi đang làm nhiệm vụ, một nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong. Vụ việc xảy ra tại tuyến đường sắt qua tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 0 giờ 40 phút ngày 7-2, tại Km 1581+800 tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng làm một người tử vong.

sat1.jpg
Nhân viên tuần đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu khách SE2 chạy hướng Nam – Bắc do ông L.H.T (ngụ xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, khi đến khu vực trên đã xảy ra va chạm và tông ông N.V.P (ngụ thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng), là nhân viên tuần đường thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đang làm nhiệm vụ trên tuyến. Hậu quả, ông N.V.P tử vong tại chỗ.

sat2.jpg
Đưa thi thể người gặp nạn về cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận tin báo, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý đường sắt đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

Lâm Đồng Nhân viên tuần đường Tàu hỏa cán tử vong làm nhiệm vụ tông tử vong

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn