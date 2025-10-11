Ngày 11-10, thông tin từ Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9768/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc xử lý tình trạng xói lở trên tuyến đường bộ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Vị trí xảy ra xói lở mép đường trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các vị trí hư hỏng và có nguy cơ bị hư hỏng, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình, an toàn giao thông trên tuyến theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Xây dựng kiểm tra, đánh giá tình hình sạt lở, ngập úng tại các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Vị trí xói lở trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí mép đường dọc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng Bắc - Nam từ xã Hàm Thuận Bắc tới xã Hàm Liêm (trên chặng hơn 10km) bị hư hỏng. Nước mưa tràn xuống bờ đất đắp đường, hình thành các khe rãnh và lỗ xói lớn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng kiểm tra, xử lý.

Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, thông xe cách đây hơn 2 năm, dài hơn 100km (đi qua tỉnh Lâm Đồng). Dự án kết nối Nam Trung bộ với Đông Nam bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TPHCM.

TIẾN THẮNG