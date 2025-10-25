Khởi động tuần lễ sinh viên TPHCM tiên phong phát triển khoa học, công nghệ

Ngày 25-10, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức lễ khởi động tuần lễ "Sinh viên thành phố tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025”, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM (25-10-1995 - 25-10-2025).

Đến dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Tuần lễ “Sinh viên thành phố tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025” diễn ra từ ngày 25-10 đến ngày 31-10 tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW vào đời sống sinh viên, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Đại biểu tham dự thực hiện nghi thức khởi động tuần lễ

Tại lễ khởi động đã diễn ra nhiều hoạt động, như: gian hàng “Sinh viên sáng tạo - Start-up Zone”; triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu từ Giải thưởng nghiên cứu khoa học Euréka; tọa đàm, talkshow chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu KHCN; ký kết nội dung phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) và Công ty TNHH InnoEx triển khai hoạt động khởi nghiệp, ĐMST gắn với chuyển đổi số trong sinh viên giai đoạn 2025 - 2028; phát động dự án truyền thông “Nhà trọ trực tuyến cho sinh viên”...

Sinh viên giới thiệu các mô hình, sản phẩm sáng tạo

Trong khuôn khổ tuần lễ, hoạt động cấp thành còn có vòng bán kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 năm 2025, diễn ra từ ngày 23-10 đến 5-11 tại 18 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Sinh viên tham quan, trải nghiệm tại các không gian trưng bày

Cùng với đó, tại các cơ sở Hội, sinh viên sẽ tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi, như: hội thảo “Kinh tế Xanh - câu chuyện của thế hệ trẻ”; tọa đàm phát huy vai trò các câu lạc bộ học thuật trong nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; diễn đàn “Sinh viên TPHCM với thực hành xanh và hành động bền vững”; ngày hội không tiền mặt...

CẨM TUYẾT