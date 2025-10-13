Khánh Hòa quyết xử lý “con sâu” trong môi trường đầu tư

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn, vẫn còn tình trạng "đó đây", vẫn còn không ít những "con sâu" đang làm rầu môi trường đầu tư...

Chiều 13-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam; ghi nhận, tuyên dương, tôn vinh và tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn chia sẻ với cái nhìn trung thực, thẳng thắn, cầu thị, biết rằng vẫn còn tình trạng "đó đây", những "con sâu đang làm rầu nồi canh" môi trường đầu tư. Trên hành trình phía trước, Khánh Hòa tiếp tục lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, sự hài lòng của doanh nhân là thước đo cải cách hành chính. Tỉnh quyết liệt chuyển mình từ tư duy "quản lý – kiểm tra" sang "hỗ trợ – phục vụ"; từ “xin – cho” sang “đồng hành – chia sẻ”; từng quy trình đều hướng tới làm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn để bắt kịp nhịp phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn (bìa phải) tặng Bằng khen cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành, mọi vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, có phản hồi rõ ràng, đúng thời hạn. Nếu phát hiện ai gây khó dễ, sách nhiễu doanh nghiệp sẽ xử lý nghiêm minh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương xem xét, sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và xem đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu thời gian tới; chủ động rà soát, cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp...

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2025, tỉnh Khánh Hòa thu hút 64 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 396.000 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 56,7 triệu USD. Công tác xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án trọng điểm được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt... Hoạt động xúc tiến đầu tư được chú trọng đổi mới về nội dung và cách làm, hướng vào trọng tâm, trọng điểm nhằm khai thác tốt nội lực và thu hút tối đa nguồn lực bên ngoài cho phát triển. Tỉnh đã tiếp đón, làm việc với hơn 14 nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế đến khảo sát, tìm hiểu môi trường đầu tư; tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến; kết nối, làm việc với hơn 120 doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức ngoại giao...

HIẾU GIANG