Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần đẩy nhanh các dự án có sức lan tỏa

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã công bố danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Các dự án tập trung vào hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghiệp - năng lượng sạch, đô thị và nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại, bảo vệ môi trường. Đây chính là những lĩnh vực ưu tiên, có tính lan tỏa cao, tạo động lực phát triển toàn diện cho tỉnh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 33.000 doanh nghiệp còn pháp nhân với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng.
“Tỉnh Lâm Đồng cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố các dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng phát huy lợi thế đặc thù của tỉnh sau sáp nhập, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, mở rộng sân bay Liên Khương, phát triển cảng biển, các khu công nghiệp, khu logistics, hạ tầng số… Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa. Tỉnh Lâm Đồng cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý các doanh nghiệp trong thời gian tới cần lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để tập trung đầu tư vào những lợi thế mà tỉnh Lâm Đồng đang giới thiệu, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng giao thông.