Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Lâm Đồng cần đẩy nhanh các dự án có sức lan tỏa

Sáng 12-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025, với sự góp mặt của hơn 700 khách mời. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Video: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao bên lề hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh đã công bố danh mục 72 dự án kêu gọi đầu tư trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Các dự án tập trung vào hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, công nghiệp - năng lượng sạch, đô thị và nhà ở, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại, bảo vệ môi trường. Đây chính là những lĩnh vực ưu tiên, có tính lan tỏa cao, tạo động lực phát triển toàn diện cho tỉnh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 33.000 doanh nghiệp còn pháp nhân với tổng vốn đăng ký trên 350.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

“Tỉnh Lâm Đồng cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại tỉnh”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết.

Hội nghị thu hút nhiều chuyên gia, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh và đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố các dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng phát huy lợi thế đặc thù của tỉnh sau sáp nhập, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, mở rộng sân bay Liên Khương, phát triển cảng biển, các khu công nghiệp, khu logistics, hạ tầng số… Đây là nền tảng quan trọng để thu hút các dự án lớn, có sức lan tỏa. Tỉnh Lâm Đồng cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án tổng vốn đầu tư lên tới 33.000 tỷ đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải và Lê Trọng Yên trao thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đầu tư đối với một số doanh nghiệp, tập đoàn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý các doanh nghiệp trong thời gian tới cần lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để tập trung đầu tư vào những lợi thế mà tỉnh Lâm Đồng đang giới thiệu, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng giao thông.

ĐOÀN KIÊN