VN-Index tăng hơn 79 điểm

Thị trường chứng khoán bùng nổ sau khi Tổ chức FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ Thị trường cận biên lên Thị trường mới nổi thứ cấp.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 8-4 bật tăng mạnh. Dòng tiền đã quay trở lại mua cổ phiếu, kéo thanh khoản cải thiện sau chuỗi phiên trầm lắng do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sắc tím đã xuất hiện ở hầu hết các nhóm ngành.

Trong đó, nhóm cổ phiếu “hoa tiêu” là chứng khoán tăng rực rỡ, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần và sát trần: SSI, VIX, VND, TCX tăng trần, SHS tăng 8,14%, VCI tăng 6,62%, MBS tăng 7%, CTS tăng 5,83%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng hút được dòng tiền lớn nên tăng trần hàng loạt: VIC, VHM, VRE, TCH, DXG, NVL…

Nhóm “cổ phiếu vua” cũng tăng mạnh, góp phần kéo VN-Index bứt phá, gồm: STB và TCB tăng trần, VPB tăng 5,95%, OCB tăng 642%, BID tăng 5,2%, CTG tăng 5,34%, TPB tăng 4,76%, EIB tăng 4,3%, VCB tăng 3,79%...

Ngoài ra, các nhóm ngành khác như công nghiệp, tiêu dùng, công nghệ thông tin… cũng đồng loạt tăng. Nhiều cổ phiếu cũng đóng cửa trong sắc tím: GEX, BMP; PNJ, PET, HHS; FPT…

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 79,01 điểm (4,71%) lên 1.756,55 điểm với 322 mã tăng (trong đó có 25 mã tăng trần), 27 mã giảm và 26 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 6,62 điểm (2,68%) lên 253,32 điểm với 122 mã tăng, 42 mã giảm và 50 mã đứng giá. Thanh khoản tăng gấp đôi phiên giao dịch liền trước. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 35.000 tỷ đồng, tăng gần 15.000 tỷ đồng. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 37.000 tỷ đồng.

Trong khi nhà đầu tư đổ tiền vào mua chứng khoán đón thị trường nâng hạng thì khối ngoại vẫn bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 1.051 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu VIC bị bán ròng hơn 1.167 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với hơn 301 tỷ đồng và VCB gần 211 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN