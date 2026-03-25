Cổ phiếu điện tăng trần hàng loạt, VN-Index tăng hơn 43 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 25-3 ghi nhận phiên phục hồi mạnh thứ 2 liên tiếp nhờ lực bán cạn kiệt. Dòng tiền tiếp tục đổ vào mua cổ phiếu giá lên kéo VN-Index tăng tích cực. Sắc xanh và tím chiếm áp đảo bảng điện.

Trong đó, nhóm cổ phiếu điện bứt phá, tăng mạnh với hàng loạt cổ phiếu tăng kịch biên độ: PC1, TV2, NT2, GEG, REE…

Không chỉ cổ phiếu điện, nhóm cổ phiếu công nghiệp nói chung cũng đồng loạt tăng: VCG, CII, PAC, HVN tăng trần; GEX tăng 5,95%, GMD tăng 4,47%, GEE tăng 4,44%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) cũng giao dịch tích cực, nhiều cổ phiếu tăng trên 3% góp phần kéo VN-Index phục hồi mạnh: HCM, BVH tăng trần, VPB tăng 4,16%, TCB tăng 3,18%, ACB tăng 3,03%, SHB tăng 3,81%, VIB tăng 3,29%; SSI tăng 3,67%, VIX tăng 3,51%; TCX tăng 4,74%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù không có sắc tím nhưng cũng đồng loạt tăng cao: VHM tăng 5,25%, CEO tăng 4,46%, NVL và VRE tăng 4,15%, IDC tăng 4,7%, KBC tăng 4,52%, VIC tăng 3,79%, DXG tăng 3,28%, NLG tăng 3,9%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng, dầu khí cũng phục hồi tích cực: PET tăng trần, MWG tăng 4,21%, HAG tăng 4,93%, DGW tăng 3,07%; BSR tăng 4,17%, PVD tăng 3,73%, PLX tăng 3,77%, PVC tăng 4%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 43,42 điểm (2,69%) lên 1.658,19 điểm với 276 mã tăng, 60 mã giảm và 42 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 5,86 điểm (2,4%) lên 249,67 điểm với 118 mã tăng, 34 mã giảm và 46 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 22.600 tỷ đồng, tăng 2.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ đạt hơn 24.400 tỷ đồng.

Trong khi dòng tiền trong nước chịu mua cổ phiếu giá lên thì khối ngoại vẫn miệt mài “xả hàng”, bán ròng phiên thứ 9 liên tiếp trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 865 tỷ đồng. Top 3 mã chứng khoán bị bán ròng mạnh nhất là FUEVFVND hơn 713 tỷ đồng, VCB gần 210 tỷ đồng và STB gần 153 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN