Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Sáng 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk (trong đó: tỉnh Khánh Hòa 200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 200 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 150 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng) để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa tiếp tục ký Công điện số 225/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung bộ.

Cảnh sát tiếp cận các vùng dân cư bị ngập sâu ở hạ du sông Hà Thanh (tỉnh Gia Lai). Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trước đó, vào 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tiếp cận ngay những nơi chưa tiếp cận được để cứu người, hỗ trợ nhân dân; các chủ thể nhanh chóng triển khai các công việc theo thẩm quyền.

PHAN THẢO