Phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”

Nhằm kịp thời kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần "tương thân tương ái" cùng chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, chiều 21-11, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đọc lời kêu gọi nhấn mạnh, với trách nhiệm, tình cảm và nghĩa vụ thiêng liêng của MTTQ Việt Nam trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ”.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi các tổ chức thành viên Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ta ở nước ngoài; mỗi người dân Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc hãy phát huy truyền thống nhân ái, cùng sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua thời điểm khó khăn này; giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tái thiết sản xuất và trở lại cuộc sống bình thường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đọc Lời kêu gọi

“Mỗi tấm lòng - sự sẻ chia dù nhỏ bé - đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp - dù ít hay nhiều - đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại lễ phát động, rất nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ với số tiền lên tới trên 112,6 tỷ đồng. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM ủng hộ số tiền 40 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ủng hộ số tiền 12 tỷ đồng; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Công an ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ số tiền 4 tỷ đồng; Viện Kiểm sát Nhân dân ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng; Bộ xây dựng ủng hộ số tiền 1,1 tỷ đồng …

PHAN THẢO