Miền Trung: Ít nhất 50 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ, sạt lở

Đến chiều tối 20-11, mưa lũ đã khiến 50 người thiệt mạng và mất tích. Ba tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ lương thực, thiết bị cứu hộ, cứu nạn và nhu yếu phẩm cần thiết.

Quân đội hỗ trợ người dân tại xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng ra khỏi khu vực ngập lụt﻿

Chiều tối 20-11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa lũ và ngập lụt, sạt lở tại Trung bộ (tính đến 17 giờ 30 phút ngày 20-11).

Theo đó, tính đến chiều tối 20-11, thiên tai ở miền Trung đã làm 50 người chết và mất tích. Trong số này, có 41 người chết (Huế: 2 người; Đà Nẵng: 2 người; Gia Lai: 3 người; Đắk Lắk: 16 người; Khánh Hòa: 14 người; Lâm Đồng: 4 người) và 9 người mất tích (tại Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Nạn nhân tại phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) tử vong do tường nhà sập﻿

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, đến chiều 20-11 vẫn có 52.056 nhà bị ngập (nhiều nhất tại Đắk Lắk và Gia Lai). Các địa phương từ Quảng Trị đến Lâm Đồng đã sơ tán 18.837 hộ với 61.793 người tránh mưa lũ và sạt lở. Những thiệt hại về nông nghiệp, giao thông là rất lớn.

Theo báo cáo của các đơn vị điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 1.010.720 khách hàng đã bị mất điện do mưa lũ lụt và sạt lở, đến chiều 20-11 đã khôi phục cho 614.580 khách hàng, còn 396.140 khách hàng vẫn mất điện tại Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo và điều động 18.066 lượt người và 441 lượt phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở; đồng thời điều động 4 máy bay trực thăng sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân tại các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Bộ Công an đã chỉ đạo công an tại các tỉnh, thành phố huy động 41.767 lượt cán bộ chiến sĩ và 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin thêm: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ: 2.000 tấn lương thực từ nguồn dữ trữ quốc gia cùng 3.000kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường, 1.000 túi sơ cấp cứu, 60 thuyền phao, 30 ca nô, 4 thuyền công suất lớn, 500 chiếc áo phao, 150 chiếc đèn pin áp suất cao.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị hỗ trợ 600 tỷ đồng để thực hiện các nội dung khắc phục hậu quả do thiên tai; đề nghị lực lượng công binh Quân khu 7 phối hợp với địa phương khảo sát, khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng do mưa lũ, sạt lở (đèo Prenn, đèo Mimosa).

Tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị hỗ trợ 1 xuồng DT3, 2 máy phát điện, 6.000 phao tròn, 3.000 áo phao, 50 bè nhẹ.

PHÚC VĂN