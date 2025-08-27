Con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới

Sáng nay, 27-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt gần 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ - những người đã đóng góp quan trọng, góp phần làm nên hành trình vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự cuộc gặp mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025), 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 9-1-2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đến dự cuộc gặp mặt sáng 27-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư Tô Lâm

Phát biểu tại cuộc gặp, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu ghi nhận, những năm qua, Quốc hội đã có nhiều bước tiến quan trọng trong việc thực hiện cả 3 nhiệm vụ: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. “Những năm đầu đổi mới (1986 - 1992), hệ thống luật của chúng ta còn sơ sài. Đến nay, về cơ bản chúng ta đã có một hệ thống các luật, bộ luật tương đối đầy đủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Vấn đề tiếp tục hiện nay là phải tổng kết thực tiễn, sửa đổi, bổ sung kịp thời các điều luật không phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc, ách tắc trong thực tiễn các hoạt động kinh tế - xã hội và điều hành quản lý Nhà nước”, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu nêu rõ.

Chung nhận định, theo đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã ngày càng thực hiện tốt hơn trách nhiệm, đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của đất nước; tin tưởng đất nước sẽ thành công trong bước đường vươn lên mạnh mẽ để tiến đến kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chụp ảnh chung với các đại biểu đoàn TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Chia sẻ với các đại biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của dân tộc, Ban Chấp hành Trung ương đều tổ chức các cuộc gặp gỡ để thăm hỏi, ghi nhận, tri ân những người có đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước; để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, của Đảng, của nhân dân, lắng nghe ý kiến của các đồng chí nhằm tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước, đưa đất nước được trường tồn vĩnh cửu trong hòa bình và phát triển. Cuộc gặp hôm nay nằm trong chuỗi các sự kiện đó và cũng là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức cuộc gặp gỡ với tất cả đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các vị tiền bối tiêu biểu, đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ... lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất. Theo Tổng Bí thư, 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới. “Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân. Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định.

Tri ân các vị đại biểu lão thành, Tổng Bí thư phát biểu: “Các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện các đồng chí chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa. Chúng tôi mong được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, cuộc gặp mặt đã diễn ra với sự chân thành, ấm áp tình cảm; đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, với sự gần gũi, thân tình, xúc động. Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm kỳ; bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn về những cống hiến quý báu của các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ và thiết tha mong muốn các vị đại biểu luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục cống hiến cho Quốc hội, cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta, như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: nhìn lại để đi tới - tri ân để khắc ghi và tiếp bước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao kỷ niệm chương cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sáng 27-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao kỷ niệm chương tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển".

