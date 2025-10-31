Công an cùng doanh nghiệp chung tay giữ trật tự địa bàn

Ngày 31-10, Công an phường Bến Cát phối hợp Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Tại buổi lễ, Công an phường Bến Cát đã thông qua kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an phường và Đội sản xuất Tân Hưng thuộc Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

Quang cảnh buổi lễ

Kế hoạch tập trung vào các nội dung như: tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản doanh nghiệp và người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong công nhân, người dân khu vực giáp ranh.

Công phường Bến Cát triển khai kế hoạch phối hợp doanh nghiệp tổ chức ra quân đảm bảo an ninh trật tự

Bà Đặng Thị Phương Kha, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát nhấn mạnh, phường Bến Cát là địa bàn có tốc độ phát triển nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp và dân cư đông. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Việc phối hợp giữa Công an phường và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, đặc biệt là Đội sản xuất Tân Hưng, đã góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh, bảo vệ tài sản và duy trì môi trường sản xuất ổn định.

UBND phường Bến Cát và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn

Bà Đặng Thị Phương Kha đề nghị Công an phường tiếp tục chủ động nắm tình hình địa bàn, kịp thời hỗ trợ xử lý các vụ việc phát sinh. Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa cần phát huy tinh thần tự quản, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Sau buổi lễ, hai lực lượng ra quân tuần tra tại một số tuyến đường trọng điểm

Cùng với đó, hai bên cần thường xuyên tổ chức tuần tra chung, tập huấn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phối hợp xử lý các tình huống phát sinh để công tác đảm bảo an ninh đạt hiệu quả thiết thực.

TÂM TRANG