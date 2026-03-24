Chiều 24-3: Giá vàng tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng thêm 2,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, lên 167,2 triệu đồng/lượng mua vào và 170,2 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá vàng miếng SJC.
Công ty SJC tăng thêm 2,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với đầu giờ sáng, tổng cộng tăng 4,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 167 triệu đồng/lượng mua vào và 170,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 24-3 (giờ Việt Nam) lên 4.401,2 USD/ounce, tăng khoảng 70 USD so với sáng nay nhưng vẫn giảm 5 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 23-3. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 139,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 30,4 triệu đồng/lượng (so với sáng nay ở mức 30,3 triệu đồng/lượng) và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 30,3-30,4 triệu đồng/lượng (so với sáng nay ở mức 30,1 triệu đồng/lượng). Như vậy, giá vàng trong nước tiếp tục nới rộng chênh lệch so với giá vàng thế giới lên mức cao nhất từ trước đến nay.