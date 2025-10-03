3 người trong gia đình tử vong tại đại lý nông sản

Ngày 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk Nhau khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 50 cùng ngày, Công an xã Đắk Nhau nhận tin báo về vụ việc có người chết tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, phát hiện trước hiên nhà có 2 thi thể, gồm ông Đ.D.T. (sinh năm 1978, chủ đại lý) và cháu Đ.T.T. (sinh năm 2014). Trong phòng ngủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện bà C.H.H. (sinh năm 1977, vợ ông T.) cũng đã tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, các nạn nhân đều có nhiều thương tích, trong nhà, két sắt và nhiều vật dụng có dấu hiệu bị xáo trộn. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là vụ án giết người, cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc

Hiện trường đã được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ việc đã được phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt

Công an tỉnh Đồng Nai sẽ sớm có báo cáo cụ thể sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu.

BÙI LIÊM