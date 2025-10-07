Công an vận chuyển hàng chục thùng carton tài liệu tại trụ sở công ty Shark Bình

Tối 7-10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) lên xe tải và rời đi.

Theo ghi nhận, tối cùng ngày, hàng chục cán bộ công an tiếp tục có mặt tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình).

Lực lượng chức năng vận chuyển nhiều thùng được cho là tài liệu liên quan tới dự án tiền ảo AntEx

Dưới sự giám sát của lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, hàng chục người đã vận chuyển nhiều thùng carton ra khỏi tòa nhà.

Hàng chục thùng carton được cho là tài liệu liên quan tới Shark Bình được cơ quan chức năng vận chuyển ra ngoài tòa nhà

Ngay sau đó, cảnh sát đã vận chuyển số lượng thùng carton này về trụ sở cơ quan công an

Bảo vệ tòa nhà này thông tin, từ đêm 6-10, lực lượng công an đã có mặt tại tòa nhà, cho tới tối 7-10, công an tiếp tục làm việc tại đây.

Trước đó, chiều cùng ngày, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin, vụ việc đang xác minh, khi có thông tin sẽ phản hồi sau.

Dưới sự giám sát của công an, nhiều người bê thùng carton ra xe tải

Liên quan tới vụ việc, chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Công an thành phố đã nhận đơn trình báo của nhà đầu tư liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo đó, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx; cùng thời điểm, trên mạng xã hội Shark Bình và đội ngũ phát triển tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao dư luận, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Một số bảo vệ tòa nhà thông tin, từ tối 6-10, công an đã tới làm việc tại đây

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận đơn tố giác của một công dân ở tỉnh Ninh Bình có tham gia đầu tư tiền ảo và mất số tiền 2.000 USD.

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

GIA KHÁNH