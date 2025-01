Tạm giữ nhân viên xe buýt cùng tài xế xe ôm công nghệ

Liên quan đến vụ “Nhân viên xe buýt cầm hung khí đuổi đánh tài xế xe công nghệ” như Báo SGGP đã thông tin, tối 9-1, Công an quận 3 (TPHCM) đã ra quyết định tạm giữ Võ Tấn An (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Bình Tây (sinh năm 1989, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an tống đạt quyết định đến Nguyễn Bình Tây

Công an tống đạt quyết định đến Võ Tấn An

Công an cũng đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi với Phùng Thanh Triều (sinh năm 1971, ngụ quận 5) là tài xế buýt số 30, tuyến Chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia.

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 ngày 7-1, Tây lái xe máy chở khách phía sau chạy trên đường Điện Biên Phủ. Khi tới giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Võ Thị Sáu, quận 3), Tây cho xe đi chậm.

Lúc này, tài xế buýt số 30, tuyến Chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia chạy phía sau bấm còi xin vượt. Tuy nhiên, Tây không để ý và cho xe dừng lại vì đèn tín hiệu chuyển sang đỏ.

Hiện trường vụ việc

Bực tức, An xuống xe trên tay cầm hung khí đánh Tây. An quay lên xe buýt thì Tây nắm áo kéo xuống giằng co. Lúc này, Triều xuống xe giải quyết nhưng người dân can ngăn.

Sau đó, An rời khỏi hiện trường còn Tây dừng xe trước đầu xe buýt không cho xe di chuyển và báo công an.

Ngày 8-1, An tới công an trình diện và khai báo như trên

Tin liên quan Triệu tập nhân viên xe buýt cầm hung khí đuổi đánh tài xế xe công nghệ

CHÍ THẠCH