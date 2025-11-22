Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh: Trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ gây ra tại miền Trung và Tây Nguyên, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có lời kêu gọi toàn dân chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Lời kêu gọi là sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng đợt vận động. “Mỗi tấm lòng, mỗi sự đóng góp – dù nhỏ hay lớn – đều vô cùng quý giá trong thời điểm này”, bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội và đại biểu đã trực tiếp quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước – Hà Nội cùng cả nước”, năm 2025, TP Hà Nội đã trích hơn 158 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ người dân tại 18 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ và hoàn lưu sau bão. Đồng thời, thành phố cũng đã trích hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp nhân dân Thủ đô khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

KHÁNH NGUYỄN