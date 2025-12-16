Bắc Ninh: Hơn 253.000 đoàn viên, người lao động thụ hưởng “bữa cơm công đoàn”

Trong năm 2025, các tổ chức công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức bữa cơm công đoàn cho 253.383 đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí 15,397 tỷ đồng.

Bữa cơm công đoàn tại một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: BÁO BẮC NINH

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức bữa cơm công đoàn năm 2025, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động triển khai chương trình bữa cơm công đoàn.

Khảo sát ở nhiều doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đã chủ động, tích cực tham mưu với lãnh đạo, tổ chức hiệu quả chương trình “Bữa cơm công đoàn”. Theo số liệu thống kê sơ bộ (chưa đầy đủ), có 508 công đoàn cơ sở đã tổ chức được mô hình bữa cơm công đoàn cho 253.383 đoàn viên, người lao động. Giá trị suất ăn bình quân đạt 60.738 đồng/người/suất, cao hơn so với bữa ăn thường ngày.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản quán triệt nhiệm vụ, hướng dẫn tổ chức thực hiện đến công đoàn cơ sở.

Theo đó, yêu cầu đặt ra là bảo đảm bữa cơm ca với mức chi phí cao hơn ngày thường thông qua hỗ trợ của tổ chức công đoàn và kinh phí tài trợ của chủ sử dụng lao động; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm; phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác đối thoại và thương lượng tập thể tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh đã có 1.858/2.148 doanh nghiệp tiến hành thương lượng, sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 86,5%, trong đó có 8 doanh nghiệp ký mới thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, 1.858 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đã tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động.

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2025, đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác với 4 đối tác để triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Qua đó, trên 30.000 đoàn viên, người lao động được mua các sản phẩm ưu đãi, giảm giá từ các đối tác, với tổng giá trị hưởng lợi trên 1,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh này đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 2.805 đoàn viên, người lao động. Công tác chăm lo nhà ở cũng được quan tâm, với 17 căn nhà “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 605 triệu đồng.

PHÚC HẬU