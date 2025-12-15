Công đoàn tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp công nhân ở tỉnh Đồng Nai

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, ngày 14-12, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi công nhân, người lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ cưới tập thể cho các cặp đôi là công nhân lao động, ngày 14-12. Ảnh: BÁO LAO ĐỘNG

Lễ cưới được tổ chức theo nghi thức truyền thống, bảo đảm tính văn minh, trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của đoàn viên, người lao động; qua đó lan tỏa mô hình cưới văn minh, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống và thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với người lao động.

Phát biểu chúc mừng, bà Đỗ Hồng Vân, Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam), cho biết, trong nhiều năm qua, tổ chức công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Bên cạnh việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, công đoàn các cấp còn triển khai nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần động viên người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài. Lễ cưới tập thể là một trong những hoạt động thể hiện rõ tinh thần đó.

Tại buổi lễ, ban tổ chức hỗ trợ các cặp đôi trang phục cưới, trang điểm, quay phim, chụp hình; đồng thời trao tặng nhiều phần quà và tổ chức chương trình bốc thăm may mắn.

Các cặp đôi được hỗ trợ chụp ảnh cưới (tặng 1 ảnh cỡ 60cm x 90cm), trang phục cưới, hoa cưới; hỗ trợ 2 bàn tiệc mặn dành cho người thân, bạn bè; tặng mỗi cặp một cặp nhẫn cưới và bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức lễ cưới tập thể.

Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, qua 2 lần tổ chức, đến nay, chương trình lễ cưới tập thể đã hỗ trợ 21 cặp đôi công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

PHÚC VĂN