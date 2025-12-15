Ngày 15-12, tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam họp báo thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh cuộc họp báo ngày 15-12

Theo ông Lê An Hải, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, bám sát hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đối với các công đoàn trực thuộc.



Từ giữa tháng 9 đến ngày 30-11, hơn 500 tổ chức công đoàn trực thuộc, 14 công đoàn cấp trên cơ sở và hơn 150 công đoàn cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội.

Đại hội đại biểu công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-12, tại Hà Nội; có 300 đại biểu chính thức và khoảng 100 đại biểu khách mời tham dự.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa IV; tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công thương Việt Nam khóa V và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công thương Việt Nam xác định 4 khâu đột phá.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, tập trung vào tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn, vệ sinh lao động.

Thứ hai, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; tham gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Thứ tư, xây dựng Công đoàn Công thương Việt Nam trở thành tổ chức công đoàn ngành nghề hiện đại, hội nhập quốc tế; tăng cường kết nạp các tổ chức công đoàn khu vực ngoài nhà nước.

Trao đổi với báo chí về chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông Lê An Hải cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Công đoàn Công thương Việt Nam.

Hiện Công đoàn Công thương Việt Nam có hơn 500 tổ chức công đoàn và khoảng 150.000 đoàn viên. Thông qua hệ thống công đoàn ngành, nhiều chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giảm giá hàng hóa cho đoàn viên đã được triển khai. Một số đơn vị như Công đoàn Hóa chất Việt Nam, Công đoàn Giấy Việt Nam, Công đoàn Intimex đạt kết quả tích cực.

PHÚC HẬU