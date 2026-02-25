One Or Eight, Miyuna, Soobin, Quang Hùng MasterD sẽ biểu diễn tại Tokyo Girls Collection Vietnam 2026

Tokyo Girls Collection Vietnam (TGC Vietnam) 2026 sẽ chính thức diễn ra tại Vạn Phúc City (TPHCM) vào ngày 28 và 29-3 tới đây. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên lễ hội thời trang - âm nhạc đình đám đến từ Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam.

Tokyo Girls Collection ra mắt lễ hội thời trang - âm nhạc tại Việt Nam

Chiều 25-2, tại TPHCM, đã diễn ra sự kiện công bố TGC Vietnam 2026.

Được thành lập từ năm 2005, TGC trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng với xu hướng ready-to-wear (thời trang ứng dụng, thời trang đường phố) tại Nhật Bản. Trải qua gần 20 năm, TGC khẳng định quy mô và sức ảnh hưởng, thu hút hơn 30.000 khán giả trực tiếp trong mỗi kỳ tổ chức.

Việc TGC lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tiếp theo được xem là bước đi chiến lược trong hành trình mở rộng tại khu vực Đông Nam Á. Theo ban tổ chức, tại Việt Nam, TGC Vietnam 2026 kéo dài 2 ngày.

Ngày đầu tiên (28-3) mở cửa miễn phí cho công chúng, tập trung vào các hoạt động trải nghiệm thời trang và lifestyle, giao lưu văn hóa Việt - Nhật, không gian ẩm thực, mua sắm, check-in lấy cảm hứng từ Harajuku, cùng các màn trình diễn runway mang đậm DNA thời trang Nhật Bản.

Ngày thứ hai (29-3) là đêm concert âm nhạc - thời trang với quy mô lớn, nơi các màn trình diễn runway được dàn dựng xen kẽ cùng các tiết mục âm nhạc live.

Trình diễn thời trang áo dài Việt tại sự kiện công bố TGC Vietnam 2026

Đêm concert âm nhạc - thời trang này là tâm điểm của TGC Vietnam 2026. Phần trình diễn J-pop giữ vai trò dẫn dắt tinh thần sự kiện với 2 đại diện đến từ Nhật Bản: nhóm nhạc nam 8 thành viên One Or Eight; ca sĩ kiêm nhạc sĩ Miyuna - quán quân chương trình âm nhạc quốc tế Sing! Asia 2025.

Bên cạnh các nghệ sĩ Nhật Bản, sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ V-pop đông đảo: Soobin, Quang Hùng MasterD, Min, Phương Ly, Rhyder, Captain Boy, LyLy.

Các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản sẽ trình diễn tại TGC Vietnam 2026

Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 sẽ đến Việt Nam

Ông Aoki Mitsuru, Giám đốc phụ trách điều hành của WTOKYO, đại diện ban tổ chức TGC Vietnam 2026, tin tưởng: "Đây là thời điểm vàng để mang TGC đến với Việt Nam - một thị trường đầy tiềm năng với những người trẻ yêu thời trang. Chúng tôi cam kết tạo ra một phiên bản TGC Vietnam vừa mang tiêu chuẩn quốc tế, vừa đậm chất bản địa”.

