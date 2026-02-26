Văn hóa - Giải trí

Tưng bừng hội vật truyền thống hơn 400 tuổi

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), rất đông người dân và du khách đổ về làng Sình, phường Dương Nỗ, TP Huế tham dự Lễ hội truyền thống vật làng Sình xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội truyền thống vật làng Sình đã có hơn 400 năm với mục đích thượng võ, rèn luyện thân thể và ý nguyện cho một năm đầy may mắn thành công.

Hàng trăm đô vật đến từ các địa phương tranh tài hai giải thiếu niên và thanh niên đã cống hiến những pha ra đòn ngoạn mục. Mỗi đô vật phải thắng liên tiếp 3 trận mới có thể ghi danh vào vòng bán kết tranh giải.

z7565542290445_06225af06a1072d46fa1d7e43178f4ba.jpg
Làng Sình tưng bừng hội vật đầu Xuân Bính Ngọ

Theo ghi nhận, các đô vật tham gia thi đấu không nhất thiết phải là người địa phương. Bất kỳ ai có đủ tự tin, sức khỏe đều có thể đăng ký lên sới tranh tài, tạo nên bầu không khí hào hứng, cởi mở và gần gũi. Đây là nét độc đáo giúp hội vật làng Sình luôn thu hút đông đảo người tham gia qua nhiều thế hệ.

Lễ hội truyền thống vật làng Sình không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là một di sản văn hóa sống động, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

>>> Một số hình ảnh tại Lễ hội truyền thống vật làng Sình đầu Xuân Bính Ngọ 2026:

z7565548182810_77f6cad40d085d4fa1db9543b701c23e.jpg
z7565542453497_e1af2cc515e2ed4d2763318c46910e1b.jpg
z7565542541363_7b652ecd6c0e29e12b84b897a1b0ee9e.jpg
z7565542609690_21cab3790fd3a8e20d5355d37bd4d3e8.jpg
z7565542658773_d185009173ae86e092d1874e892ae1f6.jpg
z7565542717678_d78097dafa51ffd57c8477d843d04c66.jpg
z7565542733493_cab0a1b7d8972e6941fd4193bf40c758.jpg
z7565548165404_c13114d7598b6b85e8f8ba6c1baca439.jpg
z7565548182758_4be6f709f76ccfe3c8f85d83ffbea79a.jpg
z7565548276983_97f099e567a9c5b8f73c6d4f9133fe94.jpg
z7565548359691_75d75a6190cf42ca58c87c92d7254b67.jpg
z7565548418721_b30d8c81dae0e39206392ee9e681afcf.jpg
z7565548432914_6570ac99147d19330b59e27f7306fc7b.jpg
z7565548551374_c80aa41c4637b7ac8cad0bbdbbd7a16c.jpg
VĂN THẮNG - HẢI HOÀNG

