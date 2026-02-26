Tưng bừng hội vật truyền thống hơn 400 tuổi

Sáng 26-2 (mùng 10 tháng Giêng), rất đông người dân và du khách đổ về làng Sình, phường Dương Nỗ, TP Huế tham dự Lễ hội truyền thống vật làng Sình xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ hội truyền thống vật làng Sình đã có hơn 400 năm với mục đích thượng võ, rèn luyện thân thể và ý nguyện cho một năm đầy may mắn thành công.



Hàng trăm đô vật đến từ các địa phương tranh tài hai giải thiếu niên và thanh niên đã cống hiến những pha ra đòn ngoạn mục. Mỗi đô vật phải thắng liên tiếp 3 trận mới có thể ghi danh vào vòng bán kết tranh giải.

Làng Sình tưng bừng hội vật đầu Xuân Bính Ngọ

Theo ghi nhận, các đô vật tham gia thi đấu không nhất thiết phải là người địa phương. Bất kỳ ai có đủ tự tin, sức khỏe đều có thể đăng ký lên sới tranh tài, tạo nên bầu không khí hào hứng, cởi mở và gần gũi. Đây là nét độc đáo giúp hội vật làng Sình luôn thu hút đông đảo người tham gia qua nhiều thế hệ.

Lễ hội truyền thống vật làng Sình không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là một di sản văn hóa sống động, được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

>>> Một số hình ảnh tại Lễ hội truyền thống vật làng Sình đầu Xuân Bính Ngọ 2026:

VĂN THẮNG - HẢI HOÀNG