Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 tổ chức bên bờ vịnh di sản

Với chủ đề “Trước biển lớn”, Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 sẽ diễn ra vào Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (ngày 3-3) tại phường Bãi Cháy và phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói về tập thơ đặc biệt về biển sẽ được ra mắt trong dịp này

Sự kiện do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Tiếp nối thành công của Ngày Thơ lần thứ 23 tổ chức tại Ninh Bình năm 2025, Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục đưa Ngày Thơ luân phiên đến các địa phương trên cả nước, phù hợp với chủ đề từng năm. Việc Quảng Ninh đăng cai mang nhiều ý nghĩa đặc biệt.

Họp báo chia sẻ về Ngày Thơ Việt Nam 2026

Phát biểu tại họp báo ngày 25-2 tại Hà Nội, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, cho biết Ngày Thơ năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo ông Nguyễn Quang Thiều, trong hành trình “ra biển lớn” ấy, văn học và thi ca sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, góp phần bồi đắp sức mạnh văn hóa, khơi dậy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tự cường.

Điểm nhấn của sự kiện là đêm thơ Nguyên tiêu “Trước biển lớn”, quy tụ nhiều thế hệ thi sĩ với những tác phẩm viết về biển. Công chúng sẽ được thưởng thức thơ của các tên tuổi như: Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa cùng nhiều nhà thơ đương đại và gương mặt trẻ.

Theo nhà thơ Hữu Việt, điểm mới của năm nay là sự kết hợp giữa thơ và âm nhạc: tác giả sẽ chia sẻ hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, trực tiếp đọc thơ gốc, sau đó khán giả thưởng thức các ca khúc phổ thơ về biển do ca sĩ thể hiện. Chương trình vẫn giữ nghi thức truyền thống ngâm bài “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời giới thiệu các tiết mục nghệ thuật đặc sắc về con người và vùng đất Quảng Ninh.

Nhà văn Nguyễn Bình Phương chia sẻ về tọa đàm Phẩm giá của thơ ca

Trong ngày này, tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” do nhà văn Nguyễn Bình Phương chủ trì sẽ bàn luận về vai trò, trách nhiệm và bản lĩnh của người cầm bút trong bối cảnh mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Ngoài không gian hội trường, các nhà thơ còn đến giao lưu, đọc thơ tại hầm mỏ, trường đại học, nhà máy và đơn vị bộ đội trên địa bàn tỉnh, đưa thi ca đến gần hơn với đời sống.

Trong không gian mở bên bờ biển, 50 câu thơ về biển được tuyển chọn từ cổ đại đến hiện đại sẽ được trưng bày trên những “cánh buồm thơ”, tạo nên hình ảnh biểu tượng cho hành trình thi ca Việt Nam hướng ra đại dương rộng lớn.

VĨNH XUÂN