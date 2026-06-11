Nhân viên siêu thị trả lại điện thoại cho khách đánh rơi

Co.opmart Củ Chi vừa trao trả 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max cho khách hàng sau khi điện thoại bị đánh rơi tại khu vực mua sắm của siêu thị.

Theo thông tin từ đơn vị, trong quá trình làm việc, chị Nguyễn Thị Hồng Gấm, nhân viên bán hàng của siêu thị, đã phát hiện chiếc điện thoại do khách bỏ quên tại khu vực tự chọn. Ngay sau đó, chị phối hợp bộ phận bảo vệ kiểm tra thông tin và tìm cách liên hệ với chủ nhân. Sau quá trình xác minh, siêu thị đã liên hệ được với chị Nguyễn Thị Tuyết Hương và trao trả lại tài sản.

Nhận lại chiếc điện thoại, chị Tuyết Hương cho biết rất bất ngờ và vui mừng khi tìm lại được tài sản tưởng chừng đã mất. Khách hàng cũng gửi lời cảm ơn đến nhân viên và bộ phận bảo vệ của siêu thị đã hỗ trợ tận tình.

Đại diện Co.opmart Củ Chi cho biết, việc nhặt được của rơi và tìm cách trả lại cho khách hàng là hành động được nhân viên thực hiện thường xuyên nhằm góp phần xây dựng môi trường mua sắm văn minh và an toàn. Trước đó, hệ thống Co.opmart nhiều lần ghi nhận các trường hợp nhân viên trao trả lại cho khách hàng các tài sản có giá trị như điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân và trang sức bị bỏ quên trong quá trình mua sắm.

MỸ HẠNH