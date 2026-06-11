Trao cơ hội tìm lại nụ cười cho trẻ em khó khăn

Saigon Co.op vừa phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM triển khai chương trình “Nụ cười của bạn - Hạnh phúc của chúng tôi” thông qua việc trao tặng 20 suất phẫu thuật hàm mặt miễn phí cùng 20 phần quà nhu yếu cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đại diện Saigon Co.op, mỗi suất phẫu thuật không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Đây cũng là một trong những hoạt động cộng đồng được đơn vị duy trì nhiều năm qua nhằm đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2019 đến nay, thông qua phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM, gần 200 bệnh nhi đã được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí, cùng hơn 400 phần quà được trao đến các gia đình. Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình Co.op Care - sáng kiến cộng đồng của Saigon Co.op hướng đến chăm lo cho các nhóm yếu thế, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

PHƯƠNG AN