Học sống xanh qua sân chơi tương tác

Trung tâm Thương mại Sense City Cà Mau vừa triển khai chương trình “Trạng nguyên Sense xanh” - sân chơi dành cho thiếu nhi với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hình thành các thói quen sống xanh từ sớm.

Thông qua các hoạt động tương tác, trò chơi và câu hỏi tìm hiểu kiến thức, các em nhỏ được tiếp cận những nội dung gần gũi như giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, phân loại rác đúng cách, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm điện nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Theo đại diện Sense City Cà Mau, chương trình hướng đến việc giúp trẻ em hiểu rằng những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường. Thay vì tuyên truyền, các kiến thức được lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm để tạo hứng thú cho các em.

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm, nhiều đơn vị bán lẻ và trung tâm thương mại đang mở rộng các hoạt động giáo dục cộng đồng, đặc biệt hướng đến trẻ em và gia đình. Thông qua sân chơi này, Sense City Cà Mau kỳ vọng góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

MỸ CHÂU