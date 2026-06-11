Tiêu dùng thông minh

Học sống xanh qua sân chơi tương tác

SGGP

Trung tâm Thương mại Sense City Cà Mau vừa triển khai chương trình “Trạng nguyên Sense xanh” - sân chơi dành cho thiếu nhi với mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hình thành các thói quen sống xanh từ sớm.

Thông qua các hoạt động tương tác, trò chơi và câu hỏi tìm hiểu kiến thức, các em nhỏ được tiếp cận những nội dung gần gũi như giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, phân loại rác đúng cách, hạn chế rác thải nhựa, tiết kiệm điện nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Theo đại diện Sense City Cà Mau, chương trình hướng đến việc giúp trẻ em hiểu rằng những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể góp phần bảo vệ môi trường. Thay vì tuyên truyền, các kiến thức được lồng ghép vào các hoạt động trải nghiệm để tạo hứng thú cho các em.

Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm, nhiều đơn vị bán lẻ và trung tâm thương mại đang mở rộng các hoạt động giáo dục cộng đồng, đặc biệt hướng đến trẻ em và gia đình. Thông qua sân chơi này, Sense City Cà Mau kỳ vọng góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

MỸ CHÂU

Từ khóa

Tài nguyên thiên nhiên Tiết kiệm điện Rác thải Trò chơi Rác Lồng ghép Tương tác Phân loại Bảo vệ môi trường Hứng thú TTTM SENSE CITY CÀ MAU TDTM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn