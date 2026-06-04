Doanh nghiệp bán lẻ đẩy mạnh chuyển đổi số

Dữ liệu tiêu dùng góp phần quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Cá nhân hóa mua sắm cho khách hàng

Chiều muộn sau giờ tan ca, chị Minh Anh, ngụ phường Cầu Kiệu, TPHCM, ghé Co.opmart Rạch Miễu mua vài món quen thuộc cho bữa tối. Trước khi vào siêu thị, chị mở điện thoại kiểm tra ứng dụng và khá bất ngờ khi thấy một số ưu đãi đúng với những mặt hàng gia đình thường mua là rau củ, thịt mát, sữa tươi và nước giặt. “Trước đây tôi hay xem tờ rơi hoặc tới quầy mới biết hôm nay giảm giá những mặt hàng gì. Bây giờ thì quá thuận tiện khi điện thoại báo trước, tôi xem có món đang cần thì ghé mua luôn. Cảm giác siêu thị hiểu thói quen của mình hơn”, chị nói. Tương tự, anh Quốc Huy, ngụ phường Tân Mỹ, cho biết, gia đình anh thường đặt hàng qua kênh online do không có nhiều thời gian đi siêu thị. “Có những hôm tôi đặt trên Co.op Online rồi chọn giao hàng về nhà. Một số sản phẩm thường mua được lưu lại nên tôi đặt lại khá nhanh. Với gia đình có con nhỏ như nhà tôi thì việc tiết kiệm được thời gian là rất quan trọng”, anh Huy chia sẻ.

Những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ này đang phản ánh một thay đổi lớn hơn của ngành bán lẻ, đó là xu hướng hiểu khách hàng tốt hơn, phục vụ đúng lúc hơn và tối ưu được từng điểm chạm trong hành trình mua sắm.

Theo báo cáo thị trường nội địa Việt Nam 2025 của Bộ Công thương, xu hướng mua sắm trực tuyến, mua sắm đa kênh và hợp kênh sẽ tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới, nhất là khi người tiêu dùng trẻ như thế hệ gen Y và gen Z sẵn sàng đón nhận các hình thức mua sắm mới. Điều này đặt ra yêu cầu cho các doanh nghiệp bán lẻ: không thể chỉ có cửa hàng vật lý, cũng không thể chỉ bán trên sàn thương mại điện tử, mà phải kết nối nhiều kênh thành một trải nghiệm liền mạch.

Nói cách khác, người tiêu dùng có thể xem sản phẩm trên mạng xã hội, đặt hàng qua ứng dụng, thanh toán bằng ví điện tử, nhận hàng tại nhà hoặc ghé siêu thị lấy hàng. Mỗi hành động đó đều để lại dữ liệu. Và chính dữ liệu này đang trở thành công cụ giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng hơn, dự báo nhu cầu chính xác hơn, từ đó tối ưu hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tin học và kinh tế ứng dụng, cho rằng người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng kỳ vọng vào những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu riêng. Đây cũng là lý do dữ liệu khách hàng đang trở thành “tài sản” quan trọng của doanh nghiệp bán lẻ. Theo ông, bản chất của chuyển đổi số không nằm ở việc ứng dụng thêm bao nhiêu công nghệ mới mà ở khả năng khai thác dữ liệu để hiểu khách hàng tốt hơn, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và xây dựng mối quan hệ gắn bó lâu dài với người tiêu dùng.

Thực tế, xu hướng này đang diễn ra tại hầu hết các hệ thống bán lẻ lớn. Tại WinCommerce - đơn vị vận hành hệ thống WinMart và WinMart+, doanh nghiệp này đang đẩy mạnh phát triển chương trình hội viên WiN Membership như một nền tảng dữ liệu khách hàng quy mô lớn. Theo doanh nghiệp, chương trình này đã thu hút hàng triệu thành viên, qua đó giúp cá nhân hóa ưu đãi, gia tăng mức độ gắn kết và hiểu rõ hơn hành vi tiêu dùng của từng nhóm khách hàng.

Tương tự, Central Retail Việt Nam cũng xác định chiến lược bán lẻ đa kênh là một trong những hướng phát triển trọng tâm. Đại diện doanh nghiệp cho biết đang tăng cường khai thác dữ liệu khách hàng, xây dựng các nền tảng dữ liệu tập trung và ứng dụng công nghệ nhằm cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm cũng như kết nối xuyên suốt giữa hệ thống cửa hàng vật lý và kênh trực tuyến.

Còn tại Saigon Co.op, với lợi thế từ nền tảng hơn 4 triệu khách hàng thành viên thân thiết, nhà bán lẻ này đã phân tích hành vi mua sắm theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực và từng thời điểm tiêu dùng khác nhau. Nhờ đó, thay vì triển khai các chương trình khuyến mãi theo một công thức chung, doanh nghiệp có thể nhận diện rõ hơn những mặt hàng được quan tâm, thời điểm nhu cầu gia tăng cũng như sự khác biệt trong xu hướng mua sắm giữa các khu vực dân cư.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu danh mục hàng hóa, nâng cao hiệu quả kích cầu, giảm lãng phí nguồn lực trong vận hành và phục vụ các hoạt động tiếp thị. Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, với hơn 4 triệu thành viên, Saigon Co.op đang ứng dụng phân tích dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa ưu đãi và tối ưu danh mục hàng hóa. Hệ thống khai thác hành vi mua sắm theo từng nhóm khách hàng và từng khu vực để thiết kế các chương trình phù hợp hơn, qua đó nâng cao trải nghiệm mua sắm và hiệu quả kinh doanh.

Đây cũng là một phần trong kế hoạch chuyển đổi số đang được Saigon Co.op triển khai. Theo đó, song song với việc khai thác dữ liệu, Saigon Co.op tiếp tục mở rộng hệ sinh thái bán lẻ số. Nền tảng Co.op Online được nâng cấp với nhiều chuyên trang mua sắm theo từng nhu cầu tiêu dùng khác nhau. Trong đó, chuyên trang “Tiết kiệm hơn thế - Quá easy!” tập trung vào nhóm hàng thiết yếu với mức giá ưu đãi dài hạn, còn Co.op Online Beauty hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Theo Saigon Co.op, hệ thống này cũng mở rộng kết nối với các đối tác như MoMo, UrBox và Got It nhằm gia tăng tiện ích thanh toán không tiền mặt, tích điểm thành viên và sử dụng voucher điện tử. Những thay đổi này giúp hành trình mua sắm của khách hàng được kết nối liền mạch hơn giữa môi trường trực tuyến và trực tiếp.

MINH LAN