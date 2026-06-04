Trao học bổng, tiếp sức học sinh khó khăn tại Cà Mau

27 suất học bổng cùng nhiều phần quà thiết thực đã được trao đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm trường Đầm Chim, thuộc Trường Tiểu học Hố Gùi, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.

Chương trình do Trung tâm Thương mại Sense City Cà Mau phối hợp với Co.opmart Cà Mau và các đơn vị đồng hành thực hiện, nhằm hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa trước thềm năm học mới. Ngoài học bổng, Ban tổ chức còn triển khai gian hàng 0 đồng và nhiều hoạt động vui chơi dành cho các em. Những phần quà được trao đã góp phần chia sẻ khó khăn với học sinh, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Đại diện đơn vị tổ chức cho biết, các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua. Thông qua chương trình, các doanh nghiệp mong muốn chung tay chăm lo cho trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

LINH LAN