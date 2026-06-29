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Sense triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm mùa hè cho gia đình

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Chuỗi trung tâm thương mại Sense vừa triển khai chương trình “Sống chất mùa hè cùng Sense 2026”, mang đến nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm dành cho trẻ em và các gia đình tại hệ thống trung tâm thương mại trên cả nước

Nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em và gia đình tại trung tâm thương mại Sense
Nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho trẻ em và gia đình tại trung tâm thương mại Sense

Theo đó, chương trình lấy hình ảnh khinh khí cầu Sense làm biểu tượng, đưa các em nhỏ tham gia hành trình khám phá văn hóa của 5 châu lục thông qua các trò chơi vận động, hoạt động sáng tạo và không gian trải nghiệm theo chủ đề. Mỗi trung tâm thương mại được thiết kế gắn với một châu lục, gồm Sense City Cần Thơ (châu Âu), Sense City Bến Tre (châu Phi), Sense City đường Phạm Văn Đồng (châu Úc), Sense City Cà Mau (châu Mỹ) và Sense Market Cái Bè (châu Á).

Bên cạnh các hoạt động dành cho thiếu nhi, Sense còn tổ chức chương trình “Nóng cùng mùa bóng đá - Sút đúng, trúng quà”, tạo thêm sân chơi tương tác cho khách hàng trong dịp hè. Hóa đơn mua sắm tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra được áp dụng cộng gộp theo thể lệ chương trình, giúp khách hàng tăng cơ hội nhận quà khi tham gia các hoạt động tại trung tâm thương mại. Theo đại diện Sense, chương trình được triển khai nhằm tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho các gia đình trong dịp hè, đồng thời kết hợp hoạt động mua sắm với các trải nghiệm giải trí.

TRÀ MY

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Sense Sense City Cần Thơ Co.opXtra Mùa bóng đá Khinh khí cầu Châu Úc Co opmart Châu lục Châu Mỹ Trung tâm thương mại CO.OP TDTM

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