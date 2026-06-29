Mở rộng liên kết xây dựng Hệ sinh thái tiêu dùng hàng Việt

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đang đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan quản lý, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế nhằm hình thành Hệ sinh thái tiêu dùng hàng Việt gắn với phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị cho người tiêu dùng.

Mới đây, Saigon Co.op phối hợp Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TPHCM và 6 trường đại học tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề về an toàn thực phẩm cho sinh viên. Chương trình góp phần kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý và nhà trường, đồng thời trang bị kiến thức về tiêu dùng an toàn, quy trình kiểm soát chất lượng trong hệ thống bán lẻ hiện đại cho thế hệ người tiêu dùng tương lai. Trước đó, Saigon Co.op cùng Trường Đại học Sài Gòn, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), Saigontourist Group và Saigonbank thành lập Liên minh thương hiệu Sài Gòn giai đoạn 2026-2030. Mỗi đơn vị đảm nhận một vai trò trong hệ sinh thái chung, từ đào tạo nguồn nhân lực, logistics, tài chính đến phân phối và phát triển dịch vụ, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị mang thương hiệu Sài Gòn, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt và phát triển kinh tế TPHCM.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, Saigon Co.op cũng tăng cường trao đổi với Liên hiệp Hợp tác xã người tiêu dùng Nhật Bản (JCCU), Hàn Quốc… nhằm chia sẻ kinh nghiệm về mô hình hợp tác xã bán lẻ, quản trị thành viên và phát triển bền vững. Hoạt động này mở ra cơ hội tiếp cận các mô hình quản trị tiên tiến, đồng thời thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa các tổ chức hợp tác xã.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, việc mở rộng mạng lưới liên kết với các đối tác trong và ngoài nước không chỉ nâng cao năng lực của hệ thống bán lẻ mà còn góp phần hình thành hệ sinh thái kết nối từ sản xuất, phân phối, đào tạo đến tiêu dùng, qua đó gia tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt và lan tỏa xu hướng tiêu dùng an toàn, bền vững trong cộng đồng.

PHƯƠNG AN