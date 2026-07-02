Bán lẻ hiện đại: Nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt

Không chỉ là nơi đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, các nhà bán lẻ ngày càng trở thành cầu nối quan trọng giữa sản xuất và thị trường, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho hàng Việt.

Khách hàng chọn mua trái cây tại một siêu thị Co.opmart, TPHCM

Từ bán hàng đến tổ chức thị trường

Theo Bộ Công thương, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thị trường trong nước tiếp tục được xác định là trụ cột quan trọng. Cụ thể, Nghị quyết số 23/NQ-CP của Chính phủ đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2026 tăng từ 13%-15%, qua đó phát huy vai trò của tiêu dùng nội địa trong thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thực tế, thị trường bán lẻ đã duy trì đà tăng trưởng tích cực ngay từ những tháng đầu năm. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 3,18 triệu tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng về quy mô, thị trường bán lẻ còn chuyển dịch mạnh theo hướng hiện đại. Báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho thấy, cuối năm 2025, cả nước có 1.293 siêu thị và 276 trung tâm thương mại, trong khi số lượng chợ truyền thống giảm từ 8.581 còn 8.274. Điều này cũng kéo theo sự thay đổi trong vai trò của nhà bán lẻ.

Nếu trước đây, hệ thống phân phối chủ yếu thực hiện chức năng đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, thì nay, nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từ lựa chọn, chuẩn hóa nguồn hàng đến kết nối doanh nghiệp sản xuất với thị trường. Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) là một trong những đơn vị như vậy. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết, với mạng lưới hơn 800 điểm bán và hàng triệu lượt khách mua sắm mỗi ngày, lượng hàng hóa lưu thông qua hệ thống rất lớn. Điều đó đòi hỏi nhà bán lẻ không chỉ bảo đảm nguồn cung mà còn phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, nhiều năm qua, Saigon Co.op đã đồng hành với hàng ngàn doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất thông qua các chương trình kết nối tiêu thụ nông sản, hỗ trợ đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hiện đại, tư vấn cải tiến bao bì, tiêu chuẩn chất lượng và quảng bá đặc sản vùng miền. Hệ thống cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm xanh, an toàn, có truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới và nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt.

Tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm

Ghi nhận tại một số điểm bán của Saigon Co.op ở TPHCM như Co.opmart Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây), Co.opXtra đường Tạ Quang Bửu (phường Chánh Hưng) và các cửa hàng Co.op Food tại phường Tăng Nhơn Phú cho thấy, hàng Việt hiện chiếm vị trí chủ đạo trên các quầy kệ. Từ các thương hiệu sữa như Dalatmilk, TH true milk, Vinamilk; thực phẩm chế biến như cháo Cây Thị; cà phê Ông Bầu, cà phê Trung Nguyên đến đặc sản vùng miền là hành tím Vĩnh Châu, tỏi Lý Sơn, sầu riêng Ri6... đều được bố trí tại các vị trí thuận tiện để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Bên cạnh các thương hiệu lớn, nhiều sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ như mủ trôm Vĩnh Hảo, yến đảo Cần Giờ, cà phê nông sản Meet More... cũng hiện diện trong hệ thống phân phối hiện đại của Saigon Co.op.

Theo ông Vương Ngọc Dũng, Giám đốc Phát triển mạng lưới, truyền thông và đào tạo Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), doanh thu từ hệ thống Saigon Co.op hiện chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của doanh nghiệp. “Sự đồng hành ổn định của một hệ thống bán lẻ lớn giúp chúng tôi yên tâm đầu tư sản xuất, mở rộng danh mục sản phẩm và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Vương Ngọc Dũng nói. Với doanh nghiệp phát triển sản phẩm xanh như Ohi@ma, hệ thống bán lẻ hiện đại còn mở ra cơ hội tiếp cận đúng nhóm khách hàng. Ông Nguyễn Lê Thái Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ sản xuất Hòa Mai, cho biết, doanh thu từ hệ thống Co.opmart hiện chiếm khoảng 20% tổng doanh thu của công ty, riêng năm 2025, doanh số qua kênh này tăng gấp đôi so với năm trước. Theo ông Hòa, kết quả này đến từ sự đồng hành của Saigon Co.op trong việc quảng bá, đưa sản phẩm thân thiện môi trường đến gần hơn với người tiêu dùng. Năm 2026, công ty dự kiến tiếp tục mở rộng hiện diện tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra để đồng hành cùng chiến lược tiêu dùng xanh.

Ở ngành hàng nước giải khát, ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Quang Minh (Bidrico), cho rằng, việc duy trì hiện diện ổn định trong hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op giúp doanh nghiệp giữ vững kênh phân phối truyền thống, mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài. Theo ông, trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sự đồng hành của các hệ thống bán lẻ nội địa là trợ lực quan trọng để doanh nghiệp Việt giữ vững thị phần ngay trên sân nhà.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, Saigon Co.op sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống phân phối, mở rộng cơ hội đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, góp phần kích thích tiêu dùng nội địa và tạo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp trong nước.

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn phát triển đột phá, Trường Đại học Sài Gòn: Sức mạnh của một trung tâm kinh tế không chỉ nằm ở năng lực sản xuất mà còn ở khả năng tổ chức thị trường. Việc TPHCM hình thành được những doanh nghiệp bán lẻ quy mô lớn như Saigon Co.op - thương hiệu thuộc nhóm 500 nhà bán lẻ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho thấy thành phố đã từng bước xây dựng được một hệ thống phân phối hiện đại, đủ sức kết nối sản xuất với tiêu dùng và tạo dư địa phát triển cho hàng Việt. Bà TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam: Trong khối doanh nghiệp bán lẻ nội địa, Saigon Co.op là một trong những đơn vị làm rất tốt vai trò phân phối hàng hóa trên phạm vi cả nước. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo bán lẻ Việt Nam qua phát triển mạng lưới, Saigon Co.op còn là doanh nghiệp đi đầu trong ưu tiên hàng Việt, với tỷ lệ duy trì hơn 90% trên quầy kệ. Đây không chỉ là câu chuyện kinh doanh mà còn thể hiện vai trò đồng hành với doanh nghiệp sản xuất trong nước, tạo điều kiện để hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ thống phân phối hiện đại. Tuy nhiên, thời gian tới, các doanh nghiệp bán lẻ nội địa sẽ phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ các tập đoàn bán lẻ nước ngoài khi Việt Nam tiếp tục thực hiện các cam kết hội nhập. Muốn giữ được thị phần, doanh nghiệp trong nước phải tiếp tục đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đầu tư nâng cấp hạ tầng thương mại và phát triển mô hình bán lẻ mới.

MINH XUÂN